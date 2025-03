Pardubický dopravní podnik získal první elektrobus. Čeká, jak se osvědčí

Celkem 18 nízkopodlažních plně klimatizovaných trolejbusů vyjede na všechny tratě do prázdnin. | foto: iDNES.cz

Za posledních dvacet let se vozový park pardubického dopravního podniku výrazně proměnil. V ulicích už nejsou k vidění žádné staré naftové čoudící karosy a trolejbusy s nástupní plochou tak vysoko, že maminky s kočárkem neměly bez pomoci šanci svézt se.

Nízkopodlažní stroje jsou už samozřejmostí, klimatizace už není zvláštností. A díky obměně autobusů trvale klesají i emise vypouštěné z výfuků. Dalším pomocníkem v této činnosti bude nový hybridní autobus, který kombinuje naftový a elektrický pohon.

„Bude první tohoto typu v našem vozovém parku. V minulosti vozidla svými parametry neodpovídala potřebám provozu městské hromadné dopravy. Neujela na baterii dostatečný počet kilometrů,“ řekl ředitel podniku Tomáš Pelikán, který nový autobus převzal před pár týdny.

Bude to vlastně prototyp, na kterém se ukáže, zda má smysl kupovat další.

„Chceme si tento typ vozidla vyzkoušet, než nakoupíme větší sérii. Přijde nám to do budoucna smysluplnější, protože elektrická baterie při rozjezdech šetří významně pohonné hmoty a zároveň životní prostředí,“ řekl Pelikán.

Za poslední tři roky testoval podnik asi sedm hybridních autobusů a elektrobusů. Hlavním problémem bylo, že elektrovozidla nezvládla čistě na baterii ujet dost potřebných kilometrů. „V Pardubicích autobus za den ujede v průměru 350 až 400 kilometrů, což bohužel na jedno dobití neujede, protože s elektrikou i chladí a topí. To je zatím velký handicap,“ řekl Pelikán, který je zároveň městským zastupitelem za Společně pro Pardubice.

Dotace na elektrobusy

Kromě hybridního autobusu zvažuje podnik i nákup elektrobusů, a bude je proto dál testovat. Může na ně totiž získat dotace, přihlásí se o ně patrně v roce 2027.

Nový hybridní autobus si podnik převzal na začátku března. Dvanáctimetrový Crossway City vysokomýtského výrobce Iveco bude jezdit ve městě i mimo něj. Podnik pro něj chce najít ideální prostor, kde bude jeho provoz nejúspornější.

„Budeme ho testovat v různých režimech, na linkách, které jedou mimo město, autobus bude jezdit v nočním provozu a na páteřních linkách. Vyzkoušíme si různé styly jízdy, jiné zatížení vozidla,“ řekl Pelikán a dodal, že za autobus podnik zaplatí téměř šest milionů korun.

Naftové autobusy z ulic ale nezmizí, protože nejsou závislé na elektrickém zdroji. Jezdí i v případně výpadku proudu.

Podnik například musí v případě krizových situací zajistit evakuaci lidí. „Během krátkého času musíme připravit vozidla, když nepůjde elektřina, trolejbus ani elektrobus to být nemůže. Stará dobrá nafta ještě v několika kusech vozidel být musí,“ řekl Pelikán.

Podnik ještě letos očekává dodávku osmi parciálních trolejbusů, které mají přídavnou baterii. Podnik je objednával loni za 107 milionů korun, 85 procent nákladů pokryje evropská dotace. „Budeme mít dohromady 32 parciálních trolejbusů, 50 procent z celkového počtu jich bude mít trakční baterii a bude ji moci využívat mimo trolejovou síť. Po této dodávce se chceme věnovat elektrobusům,“ dodal Pelikán.

Jeho podnik je velmi úspěšný v získávání dotací z Bruselu, a tak ho vlastně ani moc netrápí, že samotné fungování podniku je plně závislé na podpoře města.

Nedávno někteří politici kritizovali fakt, že dotace městské hromadné dopravy činí už deset procent celého ročního rozpočtu Pardubic. „Jeden kilometr provozu trolejbusu nás stojí v Pardubicích sto korun. U autobusů to je 83. Ročně do dopravního podniku už posíláme 316 milionů. To je zhruba desetina rozpočtu města. Zdá se mi, že je čas přemýšlet o větší efektivitě podniku,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

I radní přiznávají, že by bylo vlastně správné zdražit jízdné, aby pokrylo více nákladů podniku. Ale ke kroku sáhnout nechtějí, a to i proto, že zachování cen měly partaje ve volebních programech.

„Podíl pasažérů na nákladech dopravního podniku se nestále snižuje, to je pravda. Jsme si toho vědomi. Bereme to však jako veřejnou službu a zavázali jsme se, že plošně jízdné zdražovat nebudeme,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.