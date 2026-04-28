Zprávy o řidiči kamionu, který svou neopatrností málem způsobil tragédii na železničním přejezdu, obletěly republiku. Video podle vyjádření policejní mluvčí Pardubického kraje Markéty Janovské policie zveřejnit z taktických důvodů nechtěla. SŽ ho však později publikovala na svých sociálních sítích.
Přejezd na Dašické ulici v Pardubicích patří na hlavním železničním koridoru mezi nejrizikovější. Řidič cisterny na něj vjel nejen ve chvíli, kdy už byla aktivní výstražná světla, ale i navzdory zákazu, který je z obou stran vyznačen dopravními značkami. Před střetem s projíždějícími vlaky ho dost možná zachránilo couvnutí z kolejí, které však nestihl dokončit. Místo toho, aby prorazil břevno, které se mu spustilo na kabinu, zůstal stát. Jedna závora nakonec spadla těsně vedle kabiny, druhou couvnutím poškodil a zaklínil ji mezi tahač a cisternu.
|
Kamion uvázl mezi závorami, blížily se dva vlaky. Svědek vyfotil hazard na přejezdu
Jak málo scházelo ke střetu, dokumentuje na videu zachvění kabiny řidiče tlakovou vlnou vzniklou projíždějící soupravou.
Incident zaznamenal i strojvedoucí projíždějícího vlaku a okamžitě ho nahlásil dispečerovi SŽ. Policie případ vyšetřuje jako trestný čin obecného ohrožení.
SŽ v souvislosti s incidentem v Pardubicích znovu apeluje na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a připomíná, jak se v krizové situaci zachovat.
„Tady šlo o život! Řidič kamionu v Pardubicích ignoroval červenou na přejezdu a uvázl mezi závorami. Jen neuvěřitelnou shodou okolností nedošlo ke katastrofě. Stačilo přitom pár vteřin a následky střetu hned se dvěma projíždějícími vlaky mohly být tragické. Vždy respektujte výstražná znamení! Na přejezd nikdy nevjíždějte, pokud si nejste jistí, že ho včas opustíte. Když už na kolejích uváznete, neváhejte, závoru proražte a okamžitě vyjeďte,“ napsala SŽ ke zveřejněnému videu na svém facebooku.
Závoru lze snadno zvednout, nebo prorazit
Podle odborníků je důležité myslet na to, že červené světlo je vždy nadřazeno závorám. Stejně samozřejmé by mělo být zpomalení a rozhlédnutí se. Pokud auto uvázne mezi závorami, může pomoci další člověk závoru zvednout, případně jí lze snadno prorazit. Pokud auto nejede, je nutné volat bez váhání linku 112 a nahlásit číslo přejezdu. Pokud to situace dovolí, pokusit se auto odtlačit. V případě, že není jiná možnost, ihned vozidlo opustit a dostat se do bezpečí.
Stejně rychlá by měla být reakce i u lidí, kteří jsou svědky podobného incidentu. Na prvním místě je dostat do bezpečí posádku vozu, přivolat pomoc a pokud se vlak ještě neblíží, pokusit se auto z přejezdu odtlačit.
„Na přejezd je zakázáno vjet, když červená světla svítí/blikají, a to i když se břevna závor pohybují, jsou zvednutá atp. Porušení pravidel silničního provozu při jízdě přes přejezd je velmi riskantní. Často končí tragicky, vážnými úrazy nebo smrtí a vysokou hmotnou škodu. Někdy dochází také ke zranění osob ve vlaku nebo v blízkosti přejezdu (odhození vozidla po srážce atp.). Proto je nutné, aby se lidé na přejezdech chovali skutečně obezřetně a neriskovali,“ uvedl specialista z tiskového oddělení Českých drah Petr Šťáhlavský.
Stále opakující se scénář na přejezdech vede k neustálému zlepšování zabezpečení i monitoringu. Lidé však v podobných situacích často zazmatkují a průšvih je na světě.
„Cílem je dále zvyšovat bezpečnost infrastruktury, ale současně také podporovat opatření, která dokážou účinně reagovat na chování řidičů, jež je v drtivé většině klíčovým faktorem vzniku nehod. Příkladem mohou být inteligentní kamerové systémy, monitoring přejezdů a také důsledné postihy řidičů,“ doplnila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.