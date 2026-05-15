„Máme k sobě věkově blízko, máme společné i to, že jsme nikdy v Pardubicích nevládli a hlavně máme podobné názory na problémy města,“ uvedl ke spojení na první dojem z celostátního pohledu dost rozdílných stran Ondřej Müller, místopředseda TOP 09.
A ambice dnes na radnici opozičních stran nejsou malé. Rády by společně dosáhly na alespoň sedm mandátů ze 39, které jsou k dispozici. To by z nich dělalo sílu, bez které by se nová koalice po říjnových volbách těžko skládala. „Víme, že stávající koalice ve složení ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice je už domluvená na tom, že bude pokračovat i po volbách. Ale věříme, že náš výsledek jim to znemožní,“ doplnil Müller.
Název nové koalice má podle politiků odkazovat na to, že město Pardubice podle nich v posledních letech stagnuje. Že je potřeba ho více uvést do pohybu. „Chceme ve volebním souboji vyzvat současné vedení města i ODS. Chceme, aby město přestalo přešlapovat, aby se zase konečně něco začalo dělat. Nechceme, aby tady vše trvalo tak dlouho jako třeba oprava mostu,“ uvedl lídr koalice Martin Slezák z TOP 09.
„Slovo progresivní nás definuje. Přemýšlíme stejně nad dopravou nebo ekologií. Nad dopady klimatické změny. Navíc jsme se sblížili v opozici,“ doplnil Robert Hrdina ze Zelených, který bude na kandidátce na třetím místě.
Druhý bude politický nováček Stanislav Klát z Pirátské strany. „Kolegové mi dali důvěru, hodně se zatím učím. Jako jedno z hlavních témat vidím stavbu dostupných bytů. To je pro mladé lidi velký problém,“ řekl Klát.
Hlavní téma kampaně je ze strany Progresivních Pardubic ale jiné. Kandidáti by po volbách rádi zrušili městské obvody, které jsou podle většiny pardubických politiků drahé a neefektivní. „Víme, že to je těžké. Že tento plán musí schválit zastupitelstvo, ve kterém se pro to zatím podpora nikdy nenašla. A to i přesto, že všichni víme, že to je zbytečný luxus. Ale pokud dostaneme silný mandát, tak se o to rozhodně pokusíme,“ řekl Slezák.
Expres z Polabin
Kandidáti také přicházejí s dopravním řešením pro MHD, která by podle nich mohla jezdit aspoň z Polabin do centra na sekundu přesně. Vzniknout by prý mohl trolejbusový expres díky vyhrazenému pruhu pro MHD na Wonkově mostě. „Lidé by měli jistotu, že z Bělehradské ulice budou za čtyři minuty v centru. Pak by většina lidí neměla důvod jezdit do centra autem a uvolnila by místo lidem, kteří to skutečně potřebují,“ řekl Hrdina.
Například v tématu obnovy náměstí Republiky jsou ale Progresivní Pardubice ve shodě se současnou koalicí. Náměstí má podle nich víc sloužit lidem, ne být jen prostorem, kde převládá automobilová doprava. „Řidič se chová tak, že si cestu najde vždy tam, kde je volno. Proto bych se částečného omezení dopravy na náměstí Republiky nebál,“ uvedl Vojtěch Jirsa z Pirátů, který je šestka kandidátky.
Koalici na magistrátu po komunálních volbách v roce 2022 vytvořily ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. V 39členném zastupitelstvu mají těsnou většinu 20 mandátů. V opozici jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti se Zelenými, Naše Pardubice a SPD. „Zatím se nedá říct, s kým bychom chtěli po volbách spolupracovat. Ale jasné je, že bychom rádi byli u výrazné změny na radnici,“ řekl Slezák.