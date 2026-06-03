Máloco naštve politiky tak, jako když jim nadšení aktivisté zařídí prohlášení nějaké ruiny za kulturní památku. Velice znepokojeni byli, když tomu tak bylo u Letního stadionu. A hodně se báli, že se to zopakuje u starého mostu Červeňák.
Důvod je zřejmý. Verdikt ministerstva kultury totiž znamená, že objekt musíte opravit, a to navíc podle přísných pravidel památkářů. Nyní se radní rozhodli pro takový krok u společnosti Conseq Funds, která před časem koupila bývalý pivovar Pernštejn v centru Pardubic.
„Město Pardubice chce ochránit budovu bývalého pivovaru před demolicí. Proto navrhneme ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu vyhlásíme stavební uzávěru, která investorovi znemožní historickou budovu zbourat,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Developer, který chce v areálu stavět byty, hotel a obchody, stále pracuje s více verzemi. „Protože město nekomunikuje konzistentně a stále není jasné, co bude v našem areálu povoleno. Od začátku však většina variant pracuje s tím, že budova starého pivovaru bude zachována ve stávajícím duchu a velikosti. Budova je však ve velmi špatném technickém stavu a nedovoluje jiné ani širší využití, než je stávající,“ řekl portfolio manažer fondu Conseq realitní Vladan Kubovec.
Město žádá o zápis mezi kulturní památky
Politici se však brání tím, že k nepopulárnímu kroku museli sáhnout. Město totiž popudilo, že investor už požádal o demoliční výměr na pivovar. Proto prý zavedlo stavební uzávěru pro část areálu a objekty z 19. století. Požádá také ministerstvo kultury, aby je zapsalo mezi kulturní památky.
„Investor si teď požádal na stavebním úřadu o demoliční výměr. Neříkám, že to nutně chtějí zbourat, ale možná chtějí mít ten dokument v ruce, protože pokud ho získají ještě podle stávajícího územního plánu, nový územní plán jim ho už nezruší. Že se o to někdo urychleně snaží, se mi nelíbí,“ řekl primátor Nadrchal.
Výroba v pivovaru skončila v roce 2023. Od roku 2024 patří budovy a pozemky zmíněné společnosti Conseq Funds.
Investor je nyní podle Kubovce v nejistotě, protože platí starý územní plán a město chystá nový, který chce schválit v červnu. Jeho příprava trvá 16 let. „Pro nás je však největším problémem to, že neznáme žádné pevné termíny a nemůžeme, jako správný hospodář, relevantně plánovat. Již proběhlo mnoho schůzek na různých úrovních, ale zatím bez nějakého výsledku nebo hmatatelného harmonogramu, na který by se bylo možné spolehnout. Pro nás je důležitější než tento krok města rychlost jeho rozhodování,“ řekl Kubovec.
V 19. století se pardubický pivovar proměnil na průmyslový podnik. V roce 1871 vznikla akciová společnost a výroba se rychle rozšířila do areálu na dnešní Palackého třídě. Byla tam varna, sladovna i sklepy. Areál tvořily cihlové budovy. Podle města se jedná o poslední doklad industriální architektury té doby v dané oblasti.
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Pardubický pivovar od dubna dovařil, na výrobu jeho piv se připravují v Ostravě
„Stavební uzávěru už rada města schválila a nyní je zveřejněna na úřední desce, než nabude účinnosti. Tento postup vychází ze stavebního zákona a slouží k ochraně území v situaci, kdy se připravuje nová územně plánovací dokumentace a hrozí snaha urychleně získat povolení k zásahům v území,“ řekl primátor.
Pivovar z druhé poloviny 19. století lze podle primátora konvertovat na bydlení nebo k jiným účelům. Cenná je například čelní budova s restaurací nebo část s věží s prvky, které připomínají cimbuří. „Je to v lokalitě jedna z posledních industriálních staveb, protože továrna mlýnských zdrojů a lihovar byly zbourány. Toto je poslední memento historie. Navrhujeme přední část areálu zachovat,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.
Rozhodnutí radnice kvituje i opozice. Podle zastupitele Petra Klimpla z ODS je to krok správným směrem. „Oceňuji snahu radnice zachovat industriální charakter lokality a zabránit případné demolici objektů,“ řekl Klimpl.
Investiční společnost koupila areál za 186,2 milionu korun bez DPH. Areál je už roky prázdný. Zadní část funguje přechodně jako parkoviště, ve zbytku se vždy jednou za rok v květnu koná koncert kapely Tři sestry. Naposledy tam populární parta kolem Lou Fanánka zahrála v pátek. Zatím pořadatel akce počítá s tím, že vystoupení bude i příští rok.