Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Radek Latislav
  15:42aktualizováno  15:42
Sledovat Metro na Googlu
Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou rychlostní silnici S8. Ta se pomalu, ale jistě přibližuje k českým hranicím.
Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční přechod Dolní Lipka. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Podobná situace jako v Královci na Královéhradecku, kde polská dálnice S3 čeká...
Ředitelství silnic a dálnic má hotovou technickou studii na kapacitní silniční...
Na mapě je fialovou barvou zvýrazněná nová dálnice S8 z Vratislavi do Klodzka,...
Polská dálnice S8 je zatím rozestavěna na několika úsecích mezi Vratislaví a...
9 fotografií

Zatímco dnes cesta do Vratislavi zabere z Králík přinejlepším dvě hodiny, do tří let řidiči za Kladskem najedou na novou dálnici, která trasu do více než šestisettisícového města zkrátí o půl hodiny. Do budoucna má polská strana rychlé spojení posunout o 45 kilometrů dál na jih až na polsko-českou hranici. Vzhledem k nízkým dopravním intenzitám nepůjde o dálnici, ale o střídavou třípruhovou silnici.

Že mají Poláci eminentní zájem o další kapacitní spojení s Českem, si je vědomo také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To v roce 2023 začalo zpracovávat vyhledávací studii na komunikaci, která by u hraničního přechodu Dolní Lipka plynule navazovala a pokračovala k dálnici D35. O tom, kudy nová silnice povede, by možná ještě letos mohla rozhodnout Centrální komise ministerstva dopravy. Na dopravní konferenci v Litomyšli o dalším postupu ohledně dokončené technické studie informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD už ví, kudy povede spojnice dálnice D35 s Polskem. Ve hře je několik variant

V náročném terénu Zábřežské vrchoviny projektanti v několika variantách prověřovali průchodnost jak klasické dvoupruhové, tak vícepruhové komunikace ve směru na Lanškroun a na Zábřeh. Zatímco od hraničního přechodu k Mlýnickému Dvoru má silnice společné trasování pro všechny varianty, dál se rozděluje. Ať už se buldozery v budoucnu rozjedou západním, nebo východním směrem, půjde vzhledem k intenzitám o modernizaci stávající silnice I/43 nebo I/11.

Šéf ŘSD by raději vedl trasu na Zábřeh

„Nechci ovlivňovat rozhodnutí Centrální komise, ale osobně se přikláním k variantě spíše k Zábřehu a využití silnice I/44, protože tu postupně zkapacitňujeme. Kromě obchvatu Zábřehu nás čeká ještě úsek od Libivé k Mohelnici s napojením na dálnici D35. V tuto chvíli se jako ekonomicky a nejlepší technické řešení jeví vedení na hotový obchvat Bludova,“ řekl před týdnem Radek Mátl.

Při pohledu na mapu by se trasování ve směru na Lanškroun prodražilo minimálně co do délky. Zatímco z Mlýnického Dvora je to do Lanškrouna náročným terénem zhruba dvacet kilometrů, za Olšany v Olomouckém kraji jde o téměř poloviční trasu. Pro silničáře by však rozhodně nešlo o snazší trasu. Čekalo by je obejití Bukovice, zmenšení poloměru pověstných serpentin Hambálky s dobudováním obchvatů Bušína a Olšan, což bude v zařízlém údolí Bušínského potoka velkým inženýrským oříškem.

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční přechod Dolní Lipka.
Podobná situace jako v Královci na Královéhradecku, kde polská dálnice S3 čeká na dostavbu české autostrády D11, by u Králík na hranicích Polska a České republiky nastat nemusela.
Ředitelství silnic a dálnic má hotovou technickou studii na kapacitní silniční propojení s Polskem. Přestože vedení tras je zakresleno v této fázi zatím jen orientačně, dává o možných variantách jasnou představu. Až do Mlýnického Dvora je trasa nové silnice od hraniční čáry společná. Poté se jednotlivé varianty a podvarianty rozvětvují do čtyř směrů. Světlejší odstíny navržených tras značí vícepruhové uspořádání s navrhovanou rychlostí 110 km/h.
Na mapě je fialovou barvou zvýrazněná nová dálnice S8 z Vratislavi do Klodzka, která bude nakonec končit až na hraničním přechodu Dolní Lipka - Boboszów. V plánu je i výstavba dálniční spojky, která zkrátí cestu do Vratislavi od budované dálnice S3. Ta se má napojit na českou D11.
9 fotografií

„Máme všechny varianty ekonomicky spočítané a bude se rozhodovat na úrovni SFDI a ministerstva dopravy a Centrální komise, která stanoví další postup. Výsledná varianta bude následně začleněna do územní plánovací dokumentace kraje,“ naznačil Mátl další postup, který oceňují zejména starostové okolních obcí. Červenou Vodu totiž brzdí vymezené koridory v územním plánu. „Není důležité kudy, ale kdy se o tom rozhodne. Koridor prochází intravilánem obce na dvou místech.

Na šířku má rezervovaných zhruba 400 metrů, což ztěžuje život nám i vlastníkům pozemků, kteří tam kvůli tomu nemohou stavět. Jde nám o zúžení koridoru. Na ŘSD nám vysvětlovali, že jakmile se to posune do další fáze, tak koridor zúží,“ řekl starosta Červené Vody Petr Mareš, podle něhož varianta na Hambálky a Zábřeh dává obci větší smysl i z hlediska historické a ekonomické spádovosti, neboť Červená Voda byla až do roku 1960 součástí okresu Zábřeh a tamní obyvatelé mají stále blíž k Šumperku a Olomouci.

Polská rychlostní silnice směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Posun v jednání vítá také starosta Štítů v sousedním Olomouckém kraji. „Po dostavbě obchvatu Chromče většina aut z Polska jezdí už na Zábřeh a nám se tranzit z velké většiny vyhýbá. Varianta nové silnice na Zábřeh je nejekonomičtější a nejschůdnější až na obec Bušín, kde to bude komplikované. Směrem na Albrechtice by muselo být několik mostů, což by tuto variantu hodně prodražilo,“ řekl starosta Štítů Jiří Vogel.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Musíme být připraveni k obraně a dodržet výdaje na ni, řekli Řehka s velitelem sil NATO

Na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou se sešli americký generál Alexis...

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to novinářům řekl vrchní...

27. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Do expozice žab v Liberecké zoo přibyly jedny z nejvzácnějších pralesniček

Do expozice Ĺľab v LibereckĂ© zoo pĹ™ibyly jedny z nejvzĂˇcnÄ›jĹˇĂ­ch pralesniÄŤek

Jedny z nejvzácnějších pralesniček na světě dočasně přibyly do expozice žab v pavilonu ZooExpo liberecké zoologické zahrady. Nechová je žádná jiná zahrada...

27. května 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Ostravská muzejní noc láká na premiéru Černé kostky a historické tramvaje

ilustrační snímek

Do Ostravské muzejní noci se letos zapojí tři desítky institucí. Premiéra to bude pro Černou kostku - Centrum digitalizace, vědy a inovací. Sídlo...

27. května 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Brněnská primátorka ani náměstek z ODS na podzim kandidovat nebudou

BrnÄ›nskĂˇ primĂˇtorka ani nĂˇmÄ›stek z ODS na podzim kandidovat nebudou

Na společné kandidátce ODS a TOP 09 v podzimních volbách do zastupitelstva města Brna se nakonec neobjeví současná primátorka Markéta Vaňková (ODS). V půlce...

27. května 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

27. května 2026  15:43

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

27. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

27. května 2026  15:42

Prostějov promítne hokej na zámku, v Přerově bude fandit i předloňský šampion

Snímek z promítání finálového zápasu mistrovství světa v ledním hokeji na...

V živé paměti ještě mají hokejoví nadšenci v Přerově to, jak před dvěma lety oslavovali zlatou medaili české reprezentace ze světového šampionátu během promítání na tamním náměstí T. G. Masaryka. Teď...

27. května 2026  15:42

Vědci z Plzně a Řezna vyvinuli systém pro kontrolu cvičení svalů pánevního dna

VÄ›dci z PlznÄ› a Ĺezna vyvinuli systĂ©m pro kontrolu cviÄŤenĂ­ svalĹŻ pĂˇnevnĂ­ho dna

Neinvazivní systém, který ženám pomůže zjistit, zda správně zapojují svaly pánevního dna, vyvinul mezinárodní tým vědců z Plzně a Řezna. Až 40 procent žen se...

27. května 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Záštitu nad akcemi ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové převzal prezident Pavel

ilustrační snímek

Hlavní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové budou 3. až 5. července na historickém bojišti na Chlumu u Hradce Králové a v centru města....

27. května 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Pro Meeting Brno vznikla inscenace o přistání "Hitlerova bankéře" v Izraeli

Pro Meeting Brno vznikla inscenace o pĹ™istĂˇnĂ­ "Hitlerova bankĂ©Ĺ™e" v Izraeli

Krátký pobyt bývalého nacistického ministra Hjalmara Schachta na izraelském letišti v roce 1951 inspiroval divadelní hru Mezipřistání. Napsal ji soudce a...

27. května 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

27. května 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.