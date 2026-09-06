Konec punku, studentům začíná nová éra. „Umprumka“ v Ústí má ateliéry za 216 milionů

Ateliéry „umprumky“ byly dosud roztroušené a část výuky probíhala v prostorách bývalého internátu, které uměleckým oborům nevyhovovaly ani z rychlíku. Ty nové vznikly doslova na míru.
„Nejsou to pouze krásné ateliéry a kreslírny s přirozeným nebo umělým světlem. Ta změna je z nuly na sto. Budova je výjimečná ve všech ohledech včetně technologií. Hlavně studenti budou mít všechna pracoviště odborné výuky na jednom místě,“ řekla během slavnostního otevření ředitelka školy Martina Novozámská.
Zázemí v moderní nízkoenergetické budově našly obory spojené s grafickým, interiérovým a průmyslovým designem, textilní tvorbou, oděvnictvím nebo obalovou technikou. Už loni škola nabídla dva nové umělecké obory zaměřené na animaci a video, naopak utlumeny byly strojařské obory.
Studenti si budou muset na nové, při otevření sterilně působící ateliéry připomínající nemocniční prostředí přece jen trochu zvykat. Staré ateliéry byly podle nich víc punkové.
|
Architekti nechali veřejnost nahlédnout do Perly, galerií je podle nich už dnes
„V určitém ohledu pro nás staré ateliéry znamenaly volnější ruku. Mohli jsme si dělat, co jsme si zamanuli, třeba malovat po zdech. Toho se tady budeme trošku bát. Ale vnímám, že jednotlivé obory tady mají mnohem víc prostoru i pro aktivity, které ve starých ateliérech dělat nešly. Pro nás jako grafiky máme třeba i speciální místnosti pro stop motion animaci, která byla dříve pouze jedna a navíc malá, takže jsme se tam museli střídat,“ poznamenala studentka maturitního ročníku grafického designu Anneli Rejdová.
Spor o cestu ohrožoval dotaci
Ještě před rokem přitom nebylo vůbec jisté, zda Pardubický kraj zvládne dostavbu ateliérů za téměř 216 milionů bez komplikací. Přestože už tehdy stála hrubá stavba za zhruba 180 milionů korun, hrozilo, že majetkoprávní spor kvůli příjezdové cestě do sousední truhlárny zkomplikuje dokončení projektu a může mít dopad i na dotaci.
„Kvůli majetkoprávním záležitostem jsme přemýšleli o přeprojektování, zmenšení kubatury a objemu, abychom se předmětnému pozemku vyhnuli. Dílo je naštěstí dokončené a myslím, že uměleckoprůmyslovou školu to výrazným způsobem posune,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
|
Komín bývalé Perly unikl před lety demolici, bude majákem nové galerie
Budova je zajímavá i po technologické stránce. Novostavba má provětrávanou fasádu, jejím výrazným designovým prvkem je nerezová fasádní síť, která na denním světle vytváří zajímavé odlesky. Vychytávky jsou i uvnitř budovy. Kromě zasouvacích rolet je to také vysouvací hlediště.
„Součástí energetického řešení je 16 geotermálních vrtů hlubokých 100 metrů, které společně se dvěma tepelnými čerpadly a podlahovým vytápěním zajišťují teplo. Necháváme za sebou stavbu, která bude sloužit dalším generacím a zároveň posouvá celý areál bývalé Perly zase o kus dál,“ uvedl předseda představenstva stavební společnosti Marhold Lukáš Skokan.
Ateliéry jsou zároveň další viditelnou a výraznou proměnou bývalého areálu textilky Perla. Z místa, které po skončení bývalé textilky dlouho hledalo nové využití, postupně vzniká nová městská čtvrť.
|
Bývalý areál textilky Perla se proměňuje, nový dům dětí už stojí
„Naplňuje se vize, která před těmi 15 lety vypadala jako utopistická. Areál začíná mít celodenní využití, neboť střední škola, dům dětí a mládeže doplňuje rehabilitačně relaxační centrum, a ten prostor opravdu začíná žít. Budeme hledat dotační tituly, abychom pokračovali s galerií Perla. V přípravě je také bytová výstavba soukromého investora,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek a dodal, že veřejnosti dnes slouží již dvě třetiny původního areálu bývalé textilky.
Celkové náklady projektu činily téměř 216 milionů korun, přičemž dotace z Národního plánu obnovy určena na revitalizaci brownfieldů činila přibližně 135,5 milionu korun.