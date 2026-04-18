Lidé v Pošumaví na protest proti jadernému úložišti zablokovali hlavní silnici

Zhruba stovka lidí dnes na protest proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok na Klatovsku zablokovala hlavní tah z Plzně na Horažďovice. Na návsi ve Velkém Boru hodinu přecházeli s transparenty a vlajkami silnici a následně diskutovali v kulturním domě. Protestními akcemi, které organizují už 23 let, požadují zapojení obcí do rozhodování o lokalitě, kterou má do roku 2030 vybrat vláda ze čtyř míst v ČR. Přítomni byli starostové všech dotčených obcí v lokalitě. Jejich obyvatelé úložiště, o němž se mluví už 30 let, dál odmítají, zjistila ČTK.
Dalšími zvažovanými místy pro stavbu úložiště jsou Hrádek a Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína, kde jsou dnes také různé formy protestů obcí a celorepublikové Platformy proti úložišti.
Protestující dnes silnici ve Velkém Boru mnohokrát přešli, zastavovali provoz a předávali řidičům letáky, na akci dohlíželi policisté a hasiči. "Je to tady každý rok. Mají moje sympatie, jak dlouho dokážou držet pospolu," řekl jeden z řidičů.
V úložišti mají být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nesouhlasí s tím, že povolilo geologický průzkum oblastí. Soud už některé žaloby odmítl. "Březový potok se bude projednávat 22. dubna," řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD).
Vyzval obce, spolky i jednotlivé občany, aby do pondělí 20. dubna včetně zaslali e-mailem nebo na datovou schránku MŽP připomínky k národní koncepci nakládání s jaderným odpadem. "Je to narychlo, protože koncepce (návrh) byla zveřejněná 31. března. Navíc to není vůbec medializované a lidé o tom nevěděli," řekl Forman. Všechny obce už připomínky sepsaly a dnes je občanům představily, aby se mohli inspirovat v individuálních podnětech. Obce z Pošumaví dále požadují, aby zákonodárci schválili novelu zákona o úložišti, která posílí práva samospráv a zapojí je do rozhodování o konečné lokalitě.
Starostové uvedli, že není možné lokalitu vybrat do roku 2030. Zejména proto, že průzkumné vrty až do jednoho kilometru ještě nezačaly, přitom měly začít od roku 2025. Forman řekl, že soutěž na kilometrové vrty byla kvůli vysoké ceně zrušená a teď se teprve vyhlašuje soutěž na vrty do 600 metrů. Výsledky vrtů měly být v roce 2028, což je nesmysl, dodal.
"Musíme pořád tyto akce pořádat a tlačit. Snad ti nahoře povolí. Vidí tu odpor, který je na Březovém potoku největší. Snad se rozhodnou, že naši lokalitu ze seznamu odstraní," řekl starosta Olšan Zdeněk Kříž (BEZPP). Podle starosty Nalžovských Hor Zdeňka Hlaváče (SNK města Nalžovské Hory) jsou takové akce čím dál důležitější. "Protože jde do tuhého. Máme posledních tři až pět let, abychom něco udělali, aby to tu nebylo. Protože až bude rozhodnuto, tak to nebude jen vlastní stavba, ale bude to logistika, stovky zahraničních dělníků, tisíce nákladních aut. Až budou jezdit přes vesnice, tak už bude pozdě," řekl.
"Trvá to přes 20 let a žádný konec to nemá. Lidé jsou otrávení, ale musíme vydržet do roku 2030. Odpor pořád naštěstí je a u nás drží všechny obce pohromadě, což na ostatních lokalitách není," řekl starosta Velkého Boru Václav Zábranský (Hasiči Velký Bor).
Další protest bude podle Kotlářové 11. července, kdy bude pochod Memoriál Slávka Šimka, který měl v oblasti chalupu.