Plzeňský Bolevec hlásí rekordní teplotu 29,1 stupně Celsia, nejvyšší v Česku

Na západě Čech dnes padaly teplotní rekordy především v Plzni. Na stanici Bolevec bylo vůbec nejtepleji z celého Česka, a to 29,1 stupně Celsia. Vyplývá to z dat uveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). V Karlovarském kraji se dnes teploty pohybovaly mezi 24 a 26 stupni Celsia a rekordní hodnoty neatakovaly.
"Stanice v Plzni Bolevci dnes překonala svůj naměřený rekord z roku 2001, kdy byla teplota 28,4 stupně. Rekordům z téhož roku se dnes vyrovnaly naměřené hodnoty také na horách, v Kašperských horách vystoupala teplota až k 25,8 stupně Celsia a na Horské Kvildě naměřila stanice v maximu 22,9 stupně Celsia," řekla ČTK Jiřina Švábenická z ČHMÚ.
Nejnižší naměřená teplota v Plzeňském kraji byla na stanici ve Stříbře, kde dnes bylo 26,4 stupně. V pondělí by se měly teploty v kraji pohybovat mezi 23 a 26 stupni, v horských oblastech bude mezi 19 a 22 stupni Celsia, uvedli meteorologové.
V Karlovarském kraji bude i v pondělí chladněji, na většině území regionu teploměry ukáží 21 až 24 stupňů, ve vyšších polohách Krušných hor nepřekročí teploty 19 stupňů.