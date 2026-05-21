Nebezpečná situace se odehrála minulé úterý před půl čtvrtou odpoledne. Dvouletý chlapeček seděl na parapetu otevřeného okna v druhém patře domu na náměstí Generála Píky. Hrozilo, že z několikametrové výšky spadne.
Dítěte si všimli vyděšení kolemjdoucí, dva mladí muži začali okamžitě jednat.
Vylezli na stříšku pod oknem, kde roztáhli deku pro případ, že by dítě z několikametrové výšky spadlo.
Mezitím už na místo jela hlídka policistů ze Slovan. Těm se po chvilce podařilo dobouchat na maminku malého rošťáka. Ta se jim přiznala, že byla natolik unavená, že asi na deset minut usnula. Její syn si pak otevřel okno a díval se ven.
Chlapečkovi se nakonec nic nestalo. Podle sousedů se jedná o slušnou rodinu a ani policie neshledala žádné pochybení. Maminku podrobili dechové zkoušce, která požití alkoholu vyloučila.
Primátor Plzně Roman Zarzycký se nyní rozhodl oba hrdiny ocenit. Vyhlásil proto po nich pátrání a jejich jména už zná. „Rád bych přijal a ocenil oba muže za odvahu, kterou v celé situaci prokázali. Naštěstí malý chlapeček z parapetu nespadl a nic se mu nestalo, přesto oba ukázali obrovskou pohotovost, ochotu a lidskost při snaze pomoci druhému, a to by rozhodně nemělo zůstat bez odezvy,“ uvedl primátor na sociálních sítích.