Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Valentýna Bílá
  10:52aktualizováno  10:52
Sledovat Metro na Googlu
Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné situace všimli, vylezli na stříšku pod oknem a roztáhli deku pro případ, že by dítě spadlo. Primátor se je nyní rozhodl za jejich pohotovost ocenit.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nebezpečná situace se odehrála minulé úterý před půl čtvrtou odpoledne. Dvouletý chlapeček seděl na parapetu otevřeného okna v druhém patře domu na náměstí Generála Píky. Hrozilo, že z několikametrové výšky spadne.

Dítěte si všimli vyděšení kolemjdoucí, dva mladí muži začali okamžitě jednat.

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví mladí muži neváhali a roztáhli pod ním deku pro případ, že by dítě vypadlo. (12. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Vylezli na stříšku pod oknem, kde roztáhli deku pro případ, že by dítě z několikametrové výšky spadlo.

Mezitím už na místo jela hlídka policistů ze Slovan. Těm se po chvilce podařilo dobouchat na maminku malého rošťáka. Ta se jim přiznala, že byla natolik unavená, že asi na deset minut usnula. Její syn si pak otevřel okno a díval se ven.

Chlapečkovi se nakonec nic nestalo. Podle sousedů se jedná o slušnou rodinu a ani policie neshledala žádné pochybení. Maminku podrobili dechové zkoušce, která požití alkoholu vyloučila.

Dvouletý chlapec lezl po parapetu ve čtvrtém patře, jeho opilý táta spal

Primátor Plzně Roman Zarzycký se nyní rozhodl oba hrdiny ocenit. Vyhlásil proto po nich pátrání a jejich jména už zná. „Rád bych přijal a ocenil oba muže za odvahu, kterou v celé situaci prokázali. Naštěstí malý chlapeček z parapetu nespadl a nic se mu nestalo, přesto oba ukázali obrovskou pohotovost, ochotu a lidskost při snaze pomoci druhému, a to by rozhodně nemělo zůstat bez odezvy,“ uvedl primátor na sociálních sítích.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, kritikům vadí opomenuté detaily

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:26

Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony

Žena spadla mezi vagóny metra, lidé použili záchranné tlačítlo

Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která minulé úterý spadla na mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních...

21. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tyran ze Siřemi je nebezpečný sadista, míní znalci. Obžalovaní prohlásili vinu

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Karel Novák, jenž podle obžaloby téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž,...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  11:14

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šumperští strážníci mění systém hlídek, zaměří se na problémové lokality

ilustrační snímek

Především na problémové lokality a riziková místa se zaměří Městská policie v Šumperku. Její vedení se rozhodlo změnit systém hlídkové činnosti kvůli reakci na...

21. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Agresivní vetřelci z Afriky vyděsili Prahu. Na Hamerském rybníku zabíjeli kachňata

Husici nilskou je možné zahlédnout i v Česku.

Na Hamerském rybníku v pražských husice nilské se objevili nezvaní návštěvníci. Invazivní husice nilské, původem z Afriky, tam podle svědků agresivně napadaly místní vodní ptactvo a měly zabít i...

21. května 2026  10:54

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště v městském sportovním areálu

ilustrační snímek

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za 5,57 milionu korun, které zahrnují...

21. května 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

V Liberci bude za měsíc při duelu s JAR na mistrovství světa ve fotbale fan zóna

ilustrační snímek

Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou (JAR) na mistrovství světa ve fotbale budou moci lidé v Liberci za měsíc společně sledovat na náměstí u...

21. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Společnosti IGEL a Zscaler představují bezpečnostní modely pro zdravotnictví určené pro decentralizované poskytování péče

21. května 2026  10:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:32

Nejvyšší soud: Omezení paralelní činnosti rozhodců není nekalou soutěží

ilustrační snímek

Pokud rozhodčí soud omezí svým rozhodcům možnost působit paralelně v konkurenčních arbitrážních institucích, nelze to automaticky považovat za nekalou soutěž....

21. května 2026  8:37,  aktualizováno  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.