Krize na Tachovsku. Dva osmdesátiletí pediatři končí, naváže jen jedna ordinace

Jitka Kubíková Šrámková
  9:42aktualizováno  9:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Zdeňce Bartákové je 80 let, jejímu manželovi Františkovi ještě o dva roky více. Přesto oba stále ordinují jako dětští lékaři na Tachovsku. Ke konci roku ale odcházejí. Zatímco Barták si vychovává nástupkyni, a jeho ordinaci v Tachově má tedy kdo převzít, Bartáková nástupce v Plané u Mariánských Lázní nesehnala, i když se o to pokoušela.

Jediným řešením je, že se rozroste kartotéka kolegy, který v okrese už pracuje. Praktik pro děti a dorost 67letý Muhsin Al-Kannany má ale za sebou čerstvě několikaměsíční vězení za to, že opakovaně řídil pod vlivem alkoholu.

Před nástupem do vězení před zhruba dvěma lety nechal bez lékaře na 1500 svých pacientů z Tachovska. Po propuštění z vězení loni v březnu už ale pracuje v ordinacích ve Stříbře, Boru a Plané.

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„S paní doktorkou Bartákovou jsme o tom mluvili, jsem ochoten její pacienty převzít. Všichni ke mně určitě nepřejdou, ale ty, kteří se tak rozhodnou, zvládnu,“ uvedl Al-Kannany. Dodal, že má dvě sestřičky, které jsou moc šikovné. Většinu práce podle jeho slov dělají samy, takže i kdyby nastala eventualita, že by k němu přešli všichni pacienti lékařky Bartáková, prý by je zvládl. Myslí si to i Bartáková.

„Společně se sestřičkami, které udělají hodně práce, to v pohodě zvládneme,“ uvedl Al-Kannany, který je původem z Iráku, ale 30 let žije v České republice, má české občanství a také tu absolvoval lékařskou fakultu. Je úspěšným lékařem, protože získal i titul CSc.

S ohledem na jeho minulost a boj s návykovou látkou visí stále ve vzduchu otázka, kolik pacientů pediatr do kartotéky získá. Jisté ale je, že situace v souvislosti s nedostatkem praktiků jak pro dospělé, tak pro děti je na Tachovsku dlouhodobě napjatá.

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To přiznává i Petr Tuháček, ředitel městské polikliniky Tachov, kde má ordinaci pediatr Barták. Podle Tuháčka je malý zázrak, že poliklinika získala dvě mladé lékařky, budoucí praktičky pro děti a dorost, které jako takzvaný garant zaučuje právě Barták.

„Lékaři, kteří tu chtějí ordinovat, většinou mají vazby na region, mají tu třeba rodinu nebo tu studovali. Nestalo se nám, že by někdo přišel zvenčí,“ říká Tuháček.

Bartáková to potvrzuje. „Rezidentka, která má po manželovi ordinaci převzít, je z Tachovska a její maminka i tatínek pracují také ve zdravotnictví,“ popisuje Bartáková na adresu lékařky, která na Tachovsku vychovává dvě děti.

A jak si Bartáková vysvětluje, že se nenašel žádný zájemce o její kartotéku a praxi? „Problém je ve vzdělávání. Trvá dlouho, než může lékař samostatně pracovat,“ myslí si Bartáková. Když byla mladou absolventkou lékařské fakulty, stačily tři roky praxe, aby mohla začít jako praktička. Dnes je třeba pět let.

Ke změně došlo v roce 2017, odkdy praktik musí absolvovat pět let praxe, stejně jako nemocniční pediatr. Dá se tedy říci, že stát to sám zkomplikoval a teď se, jak uvádí i Bartáková, všichni diví, že není dostatek dětských praktických lékařů.

Problém na Tachovsku je podle Bartákové i to, že tu není nemocnice. „Kdyby tu byla, mohla bych tam pacienta poslat,“ říká bývalá primářka dětského oddělení právě v této nemocnici, která se uzavřela v roce 2002. „Jsem přesvědčená, že nemocnice se neměla zavírat. Alespoň některá oddělení tu měla mít ambulance,“ myslí si Bartáková, které nikdo jinak na Tachovsku neřekne než paní primářko a s ohledem na péči o děti dodávají, že je úžasná.

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Bartáková vyjmenovává, že v minulém období bylo zrušeno i dětské oddělení v nemocnici v Mariánských Lázních, stejně jako v krajské nemocnici ve Stodu. Dnes prý posílá své dětské pacienty nejčastěji do nemocnice v Chebu, kde je prý jako jedni z mála přijímají. „Ještě je přijímá Nemocnice U svatého Jiří v Plzni, ale Fakultní nemocnice v Plzni běžné věci nevezme,“ nastiňuje Bartáková, která má v kartotéce 1200 dětí, jež se na konci roku ocitnou bez praktika.

Kdyby měla nalákat nějakého absolventa lékařské fakulty k práci praktika pro děti a dorost, řekla by mu prý, že je to hezká práce. „Vidíte, jak vám děti rostou, jak se rozvíjejí, nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych dělala něco jiného,“ říká Bartáková, která v okrese Tachov pracuje 55 let a rukama jí prošlo několik generací.

Do důchodu odchází i přesto, že je přesvědčená, že jí práce bude chybět. „Jednou odejít člověk musí a já už jsem pevně rozhodnutá. Mám dětičky, zahrádku, vnoučata, máme pejsky, bydlíme na venkově, budu mít práce dost a budu také odpočívat,“ popisuje žena. „Určité neduhy už totiž mám, tělo občas zlobí, po psychické stránce je to ale všechno v pohodě,“ dodává rekordmanka.

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