Třemošnou čeká dopravní návrat o 15 let zpět, obchvat se uzavírá

Petr Ježek
  6:22aktualizováno  6:22
V pondělí se Třemošná vrátí o 15 let zpátky. Kvůli opravě 421 metrů dlouhé estakády na obchvatu se veškerá doprava vrací na průtah městem. Současně s uzavírkou estakády začne přestavba nebezpečného křížení hlavního silničního tahu se silnicemi do centra Třemošné a Záluží.
Kvůli opravě 421 metrů dlouhé estakády na obchvatu Třemošné budou muset řidiči od pondělí 18. května jezdit znovu přes město. (15. května 2026) | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

křižovatka v Třemošné na Plzeňsku
Po obchvatu míjejí auta pětitisícové městečko od roku 2011, silnice je součástí hlavního tahu Plzeň – Žatec – Most, který je hodně zatížený kamionovou dopravou. Po 15 letech intenzivního provozu se začínají na mostech projevovat závady, které je nutné rychle odstranit.

„Nejvýraznější poškození je patrné na dilatačních ložiscích a mostních závěrech. Objevují se také menší trhliny v konstrukci a závady na mostním vybavení. Postupně proto dojde k výměně ložisek i mostních závěrů a k celkové stavební údržbě mostu,“ uvedl na konci března mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek při zahájení oprav mostu, které však neomezovaly provoz na silnici. Rozpočet oprav je 32,4 milionu korun bez DPH.

Nejrizikovějším místem v Česku je křižovatka u Třemošné

Opravy se nyní dostávají do další fáze, která si už vyžádá uzavření celého obchvatu Třemošné pro veškerou dopravu. Povolení je vydané do 30. srpna.

Současně s uzavírkou estakády začne přestavba nebezpečného křížení hlavního silničního tahu se silnicemi do centra Třemošné a Záluží. Klasickou křižovatku, na které se od otevření obchvatu stalo velké množství těžkých havárií, nahradí kruhový objezd. Ten donutí i rozjeté řidiče na hlavní silnici skutečně zpomalit a také umožní bezpečné napojení vznikající obchodní zóny hned u hlavního tahu.

Výstavba kruháče je v režii soukromého investora, ŘSD s jeho vybudováním souhlasí.

Obchvat Třemošné usnadní cestu z Plzně na sever

Starosta Třemošné Jaromír Zeithaml doufá, že řidiči budou respektovat při průjezdu městem po původní silnici maximálně povolenou rychlost 50 kilometrů v hodině. „U školy mají být kvůli bezpečnosti osazené značky se snížením rychlosti na 30 kilometrů v hodině. My jsme nově nechali zvýraznit přechody pro chodce s doplňujícími trojúhelníky, aby to pro řidiče bylo ještě zvýrazněné. Tam, kde přecházejí děti, jsou světelné signalizace. Je to pro nás složitá situace, ale chápeme, že most je potřeba opravit,“ řekl starosta Zeithaml.

Naplánovaná dopravní omezení počítají s tím, že silnice z Třemošné do Záluží bude i nadále průjezdná i přes výstavbu kruhové křižovatky.

V Třemošné proklínají nový obchvat za miliardu. Jen přenesl hluk jinam

O tom, že hledat jinou objízdnou trasu je téměř nemožné, se všichni přesvědčili před 15 lety. Po převedení dopravy na obchvat si začali stěžovat na hluk z něj obyvatelé rodinných domů, kterým auta a kamiony začaly jezdit asi 50 metrů od nemovitostí. Požadovali dobudování protihlukových stěn. Situace tehdy došla tak daleko, že soud vydal předběžné opatření k zastavení provozu. Tehdy hrozilo, že kamiony by z Plzně do Žatce musely jezdit zajížďkou přes Prahu.

Státu a kraji se podařilo uzavření obchvatu odvrátit, následná opakovaná měření nezjistila překračování hlukových norem. Dnes odděluje domy a silnic pás už vzrostlých stromů, za nimi nejsou domy ze silnice vidět.

Uzavření průtahu Bílou Horou přivedlo do Třemošné auta

Dopravní situace v Třemošné se podle starosty zhoršila už v minulém týdnu po uzavření průtahu Bílou Horou. Ten prochází velkou rekonstrukcí.

Podle starosty se hodně řidičů snaží uzavřený úsek objíždět přes Třemošnou, i když oficiální objížďka vede auta od Zruše-Sence přes Chrást a Zábělou do Plzně.

„Objížďku ale asi téměř nikdo nepoužívá. Auta jezdí přes Třemošnou, přes její část Sklárna. Máme od tamních lidí spousty stížností, že je tam šílený provoz. Že od uzavření silnice na Bílé Hoře jim tam jezdí auto za autem. Bojím se, že rychlé řešení téhle situace nenajdu. Vyřídit například omezení průjezdu nejde okamžitě. Pokud by tam taková značka byla, budou tam smět vjet kromě místních například i lidé mířící k řezníkovi nebo ti, co tam jezdí na obědy? Pro mě je to velice složitá situace, nevím, jak rychle lidem pomoci,“ povzdechl si starosta Zeithaml.

Převrácení auta nepřežil muž ani žena. Zraněné děti přišly o oba rodiče

Rekonstrukce ulice 28. října na Bílé Hoře je plánovaná do 20. prosince letošního roku. Průjezd staveništěm je umožněný jen pro autobusy a vozidla záchranářů. Místní se do domovů dostanou jen po Zručské cestě. To je teď jediná silnice, která je propojuje s Plzní.

„Naším cílem je minimalizovat dopady na dopravu, zachovat základní dopravní obslužnost území a zároveň zajistit maximální bezpečnost pracovníků na stavbě. Při úplné uzavírce dokážeme tuto stavbu zkrátit zhruba o dva měsíce, což znamená, že se modernizované komunikace dočkáme dříve a omezení potrvá kratší dobu. Výsledkem bude komunikace s životností minimálně 25 let, vyšší bezpečností a nižší hlučností,“ vysvětlil ještě před uzavřením silnice na Bílé Hoře technický náměstek Správy a držby silnic Plzeňského kraje Ladislav Štětka.

Kromě rekonstrukce samotné ulice stavební firmy překládají a budují nové inženýrské sítě včetně vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, vzniknou například i nové chodníky nebo zálivy autobusových zastávek. Celkové náklady na stavbu jsou 130 milionů korun bez DPH, z toho 60 milionů připadá na krajské silničáře a zbylých 70 milionů je investicí města Plzně.

