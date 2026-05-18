Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Petr Ježek
  15:52
V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě ložisek přes 400 metrů dlouhého mostu a výměně mostních uzávěrů. Veškerá doprava na hlavním tahu Plzeň - Žatec - Most tak po 15 letech opět jezdí přes Třemošnou.

Od dnešního dopoledne jezdí přes město nekonečný had aut, náklaďáků a kamionů. „Je to jedno auto za druhým. Je z toho strašný hluk, na to už tady nejsme zvyklí,“ zhodnotila před polednem důchodkyně Anna na chodníku nedaleko městského úřadu. Chodník je od vyvýšené silnice oddělený trávníkem a řadou stromů.

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce letních prázdnin. (18. května 2026)
Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce letních prázdnin. (18. května 2026)
Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce letních prázdnin. (18. května 2026)
Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce letních prázdnin. (18. května 2026)
40 fotografií

Podle posledních sčítání po třemošenském obchvatu denně projede přes 10 tisíc aut, z nich je téměř 2 000 náklaďáků a kamionů.

Městečko s pěti tisíci obyvateli se na převedení dopravy snažilo dopředu připravit. Ke stacionárním radarům informujícím řidiče o jejich rychlosti přibyly k přechodům pro chodce dopravní značky snižující maximální povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině. Zvýrazněné jsou ještě žlutým reflexním podkladem.

Třemošnou čeká dopravní návrat o 15 let zpět, obchvat se uzavírá

„Nově jsme nechali zvýraznit přechody pro chodce s doplňujícími trojúhelníky, aby to pro řidiče bylo ještě zvýrazněné. Tam, kde přecházejí děti, jsou světelné signalizace. Je to pro nás složitá situace, ale chápeme, že most je potřeba opravit,“ řekl v minulém týdnu starosta Třemošné Jaromír Zeithaml.

Protože přes hlavní tah vede řada přechodů, mezi supermarkety u zimního stadionu na příjezdu od Plzně a železničním přejezdem u třemošenského nádraží téměř nemá cenu zrychlovat na obvyklou padesátku.

Další rychlostní omezení je u základní školy v Americké ulici, což je přibližně ve stoupání od Zlatého potoka k zatáčce ve směru na Žatec, která je nad školou. Navíc na obou stranách silnice u školy jsou i autobusové zastávky.

V Třemošné proklínají nový obchvat za miliardu. Jen přenesl hluk jinam

Už dopoledne, kdy provoz nebyl tak silný, se nárazově tvořily i 200 metrů dlouhé kolony pomalu popojíždějících aut od přejezdu u nádraží dál směrem na Plzeň k odbočce na Zruč-Senec. Zpoždění nabírala i auta, která přijížděla od Záluží a jejich řidiči potřebovali odbočit doprava na Plzeň.

Práce na opravách přes 400 metrů dlouhého mostu by měly podle plánu skončit do konce prázdnin. Harmonogram počítá s tím, že po opraveném mostě s novým asfaltovým kobercem by auta měla jezdit 31. srpna letošního roku. Tato nezbytná oprava vyjde Ředitelství silnic a dálnic na 32,4 milionu korun bez DPH.

Uzavření obchvatu Třemošné se potkalo s další významnou uzavírkou v této oblasti, a to průtahu na Bílé Hoře v Plzni. Ten je neprůjezdný už od 4. května. Mnoho řidičů přijíždějících ve směru od Zruče-Sence si podle starosty Třemošné Jaromíra Zeithamla zkracuje cestu na Plzeň přes třemošenskou část Sklárna, místo aby jeli po oficiální a delší objížďce přes Chrást a Zábělou do Plzně.

„Máme od tamních lidí spousty stížností, že je tam šílený provoz. Že od uzavření silnice na Bílé Hoře jim tam jezdí auto za autem. Bojím se, že rychlé řešení téhle situace nenajdu. Vyřídit například omezení průjezdu nejde okamžitě,“ poznamenal starosta k autům, která se proplétají v úzkých uličkách mezi domy.

V Polní ulici v Třemošné, kterou řidiči také objíždějí uzavřenou Bílou Horu, i v pondělí dopoledne jezdilo hodně aut i dodávek. „Řidiče chápu, že se chtějí dostat do Plzně co nejrychleji. Dokud tu nejezdí velké náklaďáky, nějak to jde. Spraví tu ale pak někdo silnici? Podívejte, támhle se už dělá díra,“ ukázal starší muž z rodinného domu na vylámaný kus asfaltu v silnici.

Nejrizikovějším místem v Česku je křižovatka u Třemošné

Podle místních část řidičů jezdí tudy, další auta pak využívají ještě jinou cestu, která je blíže Plzni. Po ní se dá dojet na kruhový objezd mimo Třemošnou, při cestě do Plzně se řidiči vyhnou samotné Třemošné.

„U té cesty bývaly značky zakazující vjezd, policisté tam opakovaně kontrolovali. Sám jsem tam policisty asi třikrát viděl. Značky jsou nejspíš pryč, když tam jezdí, nevím proč,“ pokrčil muž rameny.

Uzavírku obchvatu využil také investor vznikajícího obchodního centra hned vedle hlavního silničního tahu, a přestaví stávající křižovatku silnice Třemošná - Záluží s obchvatem Třemošné na kruhový objezd. Zatím je tu průjezd možný jen mezi Třemošnou a Zálužím v jednom pruhu, kyvadlový provoz tu řídí semafory.

Půl hodiny po uzavření obchvatu bylo na této křižovatce hodně rušno. Pracovníci specializované firmy z křižovatky odstraňovali všechna svodidla a speciální stroj vytahoval ze země kovové úchyty, na kterých byla svodidla původně namontovaná.

Od otevření obchvatu v roce 2011 se tu stalo mnoho těžkých havárií. Většinou policisté konstatovali, že řidiči aut přejíždějící napříč přes obchvat nerespektovali značku Dej přednost v jízdě! Zároveň mnoho řidičů na obchvatu překračovalo povolenou rychlost.

Nejprve nechali správci komunikace po dohodě s policisty na obchvatu snížit rychlost před křižovatkou na 70 kilometrů v hodině, na podzim po obnovení provozu tu bude provoz zpomalovat kruhový objezd.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.

18. května 2026  16:22

Festival SkateSound v centru Hradce Králové nabídne skateboarding i koncerty

ilustrační snímek

Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové bude 22. a 23. května festival SkateSound, který propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Vyvrcholením...

18. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  16:15

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní...

Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...

18. května 2026  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bohumínská nemocnice bude mít novou modulární budovu za 40 milionů korun

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě vzniká nová patrová budova pro Bohumínskou městskou nemocnici. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů,...

18. května 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat...

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj na opravu letiště v Mošnově nemá peníze. Ať jej převezme armáda, říká Babiš

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Do složité situace se dostalo vedení Moravskoslezského kraje po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě a jeho následných výrocích k budoucnosti letiště v Mošnově. To v současnosti vlastní kraj a...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:52

VIDEO: Sázet se dá nejen malý stromek, ale i vzrostlý, ukázal developer v Brně

Sázet se dá nejen malý stromek, ale i ten vzrostlý, ukázal developer v Brně.

Více než patnáct metrů vysoký javor se dnes zelená v nové zástavbě vznikající čtvrti Nová Zbrojovka v Brně. Takto vysoký strom sem developer za pomoci jeřábu vysadil letos v březnu a postupně chystá...

18. května 2026  15:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

18. května 2026  15:40

Vyrazte na Open House Praha 2026 už v týdnu. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku

Na účastníky čeká v rámci 12. ročníku festivalu Open House týden plný...

Možná jste už slyšeli nebo četli o akci Open House 2026. Ale víte, že zdaleka nejde jen o program na víkend? Festival totiž v rámci doprovodných akcí nabízí zajímavé náměty na program i ve všední...

18. května 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.