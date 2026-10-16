V Klatovech bude dál vládnout koalice ODS, ANO a Nestraníků, má 18 z 27 hlasů

V Klatovech by měla i v dalším volebním období pokračovat dosavadní koalice vítězné ODS starosty Rudolfa Salvetra, ANO a Nestraníků. Starostou by měl být nadále Salvetr, místostarostové budou nově dva - z obou menších koaličních stran po jednom. Salvetr o tom dnes informoval ČTK. Dosud mělo druhé největší město Plzeňského kraje tři místostarosty,
"Dnes odpoledne byla podepsána dohoda o koaliční spolupráci ve formátu stávající koalice ODS, ANO a Nestraníci," sdělil Salvetr v sms zprávě.
ODS volby v Klatovech vyhrála ODS se ziskem osmi mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila kandidátka Klatovy21 se sedmi mandáty. Třetí ANO má pět zastupitelů, Nestraníci pro Klatovy mají pět mandátů, dva zastupitele má SPD. Dohodnutá koalice má 18 ze 27 mandátů v zastupitelstvu.
ODS je v dvaadvacetitisícových Klatovech v obecních volbách nejúspěšnější stranou. Komunální volby zde vyhrává od roku 1994. Ze všech okresních měst regionu mají také nejdéle sloužícího starostu. Dvaašedesátiletý Salvetr je v čele města pět volebních období od roku 2006.
V roce 2022 v Klatovech kandidovalo devět subjektů. Volby tehdy vyhrála ODS, získala rovněž osm mandátů. Druhá skončila společná kandidátní listina ČSSD (nyní SOCDEM) a ANO s 20,09 procenta hlasů a šesti mandáty. Třetí Klatovy21 (KDU-ČSL) získaly pět zastupitelů, Nestraníci čtyři, SPD tři a Sdružení pro Klatovy jen mandát. I dosavadní koalice měla většinu 18 mandátů.