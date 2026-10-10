Volby v Rokycanech vyhráli Rokycanští patrioti, mají osm mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Rokycanech opět vyhráli Rokycanští patrioti, získali osm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se čtyřmi mandáty. Třetí Nezávislí budou mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 41,37 procenta voličů.
Čtvrté Společně změníme Rokycany (ODS,TOP 09 a nezávislí) má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Naše Rokycany s Piráty. Šesté je uskupení Pro Rokycany s jedním mandátem.
Ve čtrnáctitisícových Rokycanech, třetím největším městě Plzeňského kraje, vyhráli naposled obecní volby Rokycanští patrioti. Získali 28,7 procenta hlasů a šest mandátů v zastupitelstvu, jež má 21 členů. Druhé ANO mělo 23,85 procenta hlasů a pět mandátů. Třetí Spolu získalo za 13,28 procenta hlasů tři zastupitele. Čtvrtí Nezávislí dostali 13,23 procenta hlasů a tři mandáty, dva zastupitele získalo uskupení Pro naše Rokycany se Zelenými a nezávislými kandidáty. Po jednom mandátu získalo uskupení Pro Rokycany a KSČM. Voleb se zúčastnilo 40,46 procenta voličů. Na koalici se dohodli Rokycanští patrioti, ANO a uskupení Pro naše Rokycany - Zelení a nezávislí kandidáti, měli 13 mandátů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Rokycanští patrioti 32,66 26.141 8
ANO 19,57 15.661 4
Nezávislí 12,00 9603 3
Společně změníme Rokycany (ODS,TOP 09) 11,90 9524 3
Naše Rokycany/Piráti 10,59 8472 2
Pro Rokycany 5,85 4681 1
Probudíme Rokycany 3,83 3069 0
KSČM 3,60 2883 0
zdroj: www.volby.cz