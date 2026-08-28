Další výjezdy z kruhového objezdu v Kutnohorské v Kolíně se otevřou 21. září

Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k obchodnímu centru Futuru. Veškeré práce by mohly být hotové do konce října, o měsíc dřív než je oficiální termín dokončení. Novinářům to dnes řekl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
"Od 21. září by měl být dodělaný a otevřený vjezd do města a kompletně položen povrch po celé Kutnohorské," řekl Kašpar. Úsek od objezdu k Futuru podle něj zatím bude průjezdný pouze jedním směrem. "Ještě nebudou dodělané některé chodníky, čekají například na dodání dlažby u divadla, protože tam bude trochu jiná dlažba," dodal Kašpar. Stavbaři nyní dělají dlažbu a připravují pokládku asfaltu.
První část kruhového objezdu stavbaři otevřeli 12. června. Křižovatka je od té doby průjezdná mezi ulicemi Politických vězňů a Mostní, tedy ve směru přes Masarykův most. Výjezd do centra i větev Kutnohorské směrem k Futuru jsou zatím zavřené.
Rozsáhlá rekonstrukce Kutnohorské ulice, jejíž součástí je přestavba křižovatky u úřadu práce na kruhový objezd, začala letos v březnu. Je společnou investicí města a Vodohospodářského sdružení Kolín. Opravy zahrnují práce na kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, zastávkách MHD a chodnících. Počítá se také se sadovými úpravami a mobiliářem. Zakázku získalo sdružení firem Porr a Zepris, původní cena byla 45,3 milionu korun bez DPH. Zejména kvůli tvrdší hornině se ale prodraží o 16,4 milionu korun.