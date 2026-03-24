Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Autor: bur
  11:22
Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na záběry z instalace nového asfaltu.
Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen 2026) | foto: Facebook: Strabag Česko

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen 2026) | foto: Facebook: Strabag Česko

Dělníci z firmy Strabag dva dny pokládali speciální asfaltový kryt červené barvy do prostoru obou chodníků.

Osadili plochu v délce 375 metrů a v šířce čtyř metrů. Tloušťka vrstvy byla 30 až 50 milimetrů.

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

„Pokládka probíhala dva dny a z důvodu již osazeného trakčního vedení, které bylo pod napětím, byla asfaltová směs do násypky finišeru dopravována pomocí bagru,“ uvedl Strabag.

Červenohnědé směsi bylo nakonec 420 tun a četa dělníků ji položila přímo na izolaci mostu. Hutnění se následně provedlo oscilačním válcem.

Dvorecký most jen krátce poté dostal své oficiální pojmenování. Nepřekvapilo, že „Dvorecký“, název v pondělí schválili pražští radní. Název se vžil už od samotného začátku stavby, přesto se v anketě lidé mohli přiklonit také k variantě názvu Anežky České. Název Dvorecký ale získal nakonec přes 77 procent hlasů.

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Nový most pro pěší, cyklisty, vozy integrovaného záchranného systému a linky MHD se otevře 17. dubna.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Studentky si stěžovaly na tělocvikářovy doteky. Inspekce se přijela přesvědčit

Střední škola André Citroëna, Boskovice

Studentky prvního ročníku na boskovické Střední škole André Citroëna musely snášet nevhodné chování učitele. V hodinách tělocviku a speciálním předmětu sebeobrany často chtěl, aby s ním některá z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy – jediný koncert 2. 10. 2026!

24. března 2026  13:01

Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou...

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou...

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

