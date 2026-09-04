Lety u Prahy vybudovaly kvůli nedostatku míst pro žáky dočasnou modulární školu

Autor: ČTK
  16:14aktualizováno  16:14
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| foto: ČTK

Lety u Prahy vybudovaly kvůli nedostatku míst pro žáky dočasnou modulární školu. V pavilonu z 15 buněk jsou dvě třídy po 18 dětech. V letošním školním roce se v nich budou učit žáci šesté a sedmé třídy. Stavba je povolena na dva roky, a pokud se do té doby nepodaří dokončit stálou přístavbu školy, bude obec muset kapacitu tímto způsobem dál zvyšovat. ČTK to dnes řekla starostka Barbora Tesařová (Letovští nezávislí kandidáti).

Stavba kontejnerového pavilonu byla velmi rychlá. Přibližně týden trvala příprava území a další týden montáž modulů a jejich napojení na sítě. Pavilon je podle Tesařové plnohodnotným školním prostorem. Kromě dvou kmenových učeben jsou v něm šatny, kabinet a zázemí pro učitele, technická místnost a samostatné záchody pro dívky a chlapce.

O náklady na stavbu se podělily obec Lety a svazek obcí Svazková škola LetMo. Lety zaplatily zemní práce na obecním pozemku a vybudování přípojek celkem za 600.000 korun. Umístění a montáž modulů vyšly na 400.000 korun a hradil je svazek obcí. Buňky jsou pronajaté, nájem pavilonu stojí 100.000 korun měsíčně.

Tesařová zdůraznila, že nejde o cílové řešení, ale o rychlý a funkční způsob, jak překlenout dobu do vybudování definitivní školské kapacity. Výhodou modulární školy je rychlost výstavby a možnost objekt podle budoucí potřeby dále rozšířit, nebo naopak po dokončení stálé školy rozebrat a odvézt. "Dělali jsme dlouhé roky maximum, abychom zajistili plnohodnotnou školu a vyhnuli se provizorním řešením. V roce 2022 jsme otevřeli novou prvostupňovou školu, tehdy bohužel nebylo v našich finančních možnostech postavit hned i druhý stupeň," uvedla starostka.

O rozšíření školy se Lety snaží delší dobu. Mají připravený projekt přístavby až pro 540 žáků a vydané stavební povolení. Problémem je ale financování. Obce podobné velikosti s rozpočtem 40 milionů korun nejsou podle Tesařové schopné samostatně zaplatit projekt za více než 400 milionů korun. V posledních čtyřech letech navíc chyběl vhodný dotační titul ministerstva školství. Obec podle starostky nemohla čekat, až se objeví. Do dosavadní budovy by se letos děti nevešly. Třída 5. B se tak učí v knihovně a pro šestou a sedmou třídu vznikl dočasný pavilon.

"Nejde přitom pouze o potřebu obce Lety. ZŠ LetMo je svazková škola, která vznikla proto, aby společně řešila školské kapacity několika obcí v širším území na pomezí okresů Praha-západ a Beroun. Právě v tomto regionu dlouhodobě přibývají rodiny s dětmi a tlak na kapacity základních škol bude v dalších letech pokračovat," upozornila Tesařová. Podobný demografický tlak podle ní řeší Hlásná Třebaň, Vysoký Újezd či Svinaře.

ZŠ LetMo má nyní kapacitu 200 žáků a prakticky ji naplňuje. Otevřela se v roce 2022 původně pro 97 žáků. Každý rok však přibývají další ročníky. Pro příští školní rok je ve spádovém území hlášeno 56 předškoláků, ve školním roce 2027/2028 se proto předpokládá potřeba kapacity nejméně 280 žáků. "V roce 2028/2029 nám navíc poprvé doroste devátý ročník a současně budou přicházet další prvňáci. Tehdy již počítáme s potřebou kapacity přibližně 340 žáků. Dlouhodobý projekt školy je proto navržen až pro 540 žáků," dodala starostka.

Lety mají přes 1800 trvale hlášených obyvatel, v posledních 20 letech se jejich počet ztrojnásobil. Skutečný počet lidí žijících v obci je podle starostky ještě vyšší, protože ne všichni mají hlášený trvalý pobyt. Další růst obec očekává.

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