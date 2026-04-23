Apoštolové se zastavili, turisté se divili. Smrtkou pak dlouho zvonil orlojník

Anna Pařízková
  15:52
Neobvykle se choval pražský orloj ve čtvrtek hodinu před polednem. Apoštolové se ve dvířkách zastavili, postava Smrtky pak zvonila téměř tři minuty, aby zazvonila celkem 130krát. Stalo se tak na památku obětí dopravních nehod v rámci Národního dne bez spěchu, který probíhá za účelem upozornit na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na silnicích.
Lidé čekají na speciální zvonění pražského orloje v rámci Národního dne bez...

Lidé čekají na speciální zvonění pražského orloje v rámci Národního dne bez spěchu, který probíhá za účelem upozornit na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na silnicích. (23. dubna 2026) | foto: Anna Pařízková, iDNES.cz

K akci se připojila také sanitka pražské záchranky, která do zvuku blikala.

Na zvonění orloje čekali primárně turisté, ostatně tak, jak je tomu běžně. Před jedenáctou hodinou už na místě napjatě stáli s telefony v ruce.

Před zvoněním Smrtky se na pražském orloji po otevření dvířek symbolicky zastavil pohyb apoštolů, což turisty zmátlo. Přesto lidé celou neobvykle dlouhou scénu bedlivě sledovali a natáčeli.

„Zvonil jsem ručně, musel jsem to počítat,“ uvedl pro iDNES.cz orlojník Petr Skála, který je správcem pražského orloje. Na otázku, zda změna počtu zvonění vyžadovala nějaké technické úpravy, odpověděl, že ne. „Není to vůbec složité. Jenom se orloj v určitý okamžik zastaví, a pak se musí zvonit ručně,“ dodal.

Běžně Skála ručně nezvoní. „Jenom při těchto příležitostech. Loni byl počet zvonění podobný, taky kolem 130,“ uzavřel.

Národní den bez spěchu v Česku upozorňuje na oběti nehod kvůli vysoké rychlosti

Akce souvisela s Národním dnem bez spěchu, který probíhá za účelem upozornit na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na silnicích.

„Je to den, kdy upozorňujeme na to, že spěchat za volantem se nevyplácí. Jen v minulém roce to stálo 130 lidských životů. Proto se do akce zapojuje i pražská záchranka, která je často na místě nehody jako první,“ uvedla pro iDNES.cz náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija.

Podle výkonného ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška se dlouhodobě ukazuje, že problematika vysoké rychlosti na silnicích nespočívá v nedostatku informací.

„Řidiči velmi dobře vědí, že nepřiměřená rychlost patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a že spěch za volantem zvyšuje jejich riziko. Přesto ji v každodenním provozu tolerují,“ řekl Matoušek.

Poukázal tak na výsledky aktuálního průzkumu STEM/MARK, v němž 45 procent řidičů přiznalo překračování povolené rychlosti a 65 procent uvedlo, že při řízení spěchá.

Z dotázaných přitom dvě třetiny uvedly, že si rizika vysoké rychlosti uvědomují, a 98 procent souhlasilo s tím, že normou by měla být za volantem především bezpečnost, nikoli spěch. Většina řidičů považuje mírné překračování rychlosti za „nejméně nebezpečný“ přestupek, ukázal také průzkum.

Nepřiměřená rychlost byla za téměř třetinou z loňského počtu obětí dopravních nehod v Česku. Celková čísla ale byla méně tragická než o rok dřív. Na silnicích v České republice loni zemřelo 421 lidí, o 17 méně než v roce 2024 a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky.

