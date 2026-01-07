Město podle náměstka rozhodlo, že na rozdíl od předchozího postupu, kdy OICT využíval externí firmy, zajistí městská společnost celý vývoj nové aplikace interně s využitím najatých odborníků. „Plánujeme aplikaci dokončit do konce letošního roku, aby mohla být spuštěna od 1. ledna 2027, v nějakém pilotním režimu možná ještě o něco dříve,“ řekl Beránek.
Na projektu město spolupracuje se Středočeským krajem. S tím podle náměstka panuje shoda, že po dokončení OICT volně nabídne novou aplikaci zájemcům z celé republiky, což by mohlo napomoci většímu sjednocení odbavovacích systémů. „Málokde v zahraničí mají tak roztříštěné odbavovací systémy, jako je to v současnosti v České republice,“ uvedl náměstek.
Součástí nové aplikace by zejména z popudu Středočeského kraje mělo být také větší zapojení takzvané poptávkové dopravy, která funguje nikoliv podle fixních tras a jízdních řádů, ale na základě momentálního zájmu ze strany cestujících.
„Nabídnete cestujícím, že jejich spoj pojede pouze tehdy, pokud se někdo přihlásí, že ho chce využít, aby autobusy nejezdily naprázdno a nevozily vzduch,“ řekl Beránek. Takový projekt se podle něj už testuje v okolí Českého Brodu a podobný koncept je představitelný i v okrajových částech Prahy.
Další náměstkovou vizí pro úpravy odbavování cestujících je zjednodušení související s tarifními systémy, který jsou v PID a obecně v Česku složité a nepřehledné. Řešením by podle Beránka mohla být funkce aplikace, která by v případě aktivace sledovala cestu a po jejím dokončení by zpětně cestujícímu spočítala tu nejvýhodnější jízdenku.
Náměstek dále řekl, že do budoucna by byl rád, kdyby se městu podařilo úplně eliminovat papírové jízdní doklady. „Přináší nějaké nepříjemné historické reminiscence, kdy se tady za dob kmotrů řešil nákup papírových jízdenek,“ uvedl. Dodal, že to pak vedlo k závislostem na jednom dodavateli bez možnosti města se ze smlouvy za rozumných podmínek vyvázat.