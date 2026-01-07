Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:52aktualizováno  12:52
Novou aplikaci pro cestující v Pražské integrované dopravě (PID), která nahradí nynější PID Lítačku, připravuje pražská městská firma Operátor ICT (OICT). Pokud vše půjde dobře, Praha ji chce spustit od příštího roku, řekl nový náměstek primátora a radní města pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Současná aplikace, kterou město spustilo v roce 2018, naráží na hranice svých technických limitů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PIDČTK

Město podle náměstka rozhodlo, že na rozdíl od předchozího postupu, kdy OICT využíval externí firmy, zajistí městská společnost celý vývoj nové aplikace interně s využitím najatých odborníků. „Plánujeme aplikaci dokončit do konce letošního roku, aby mohla být spuštěna od 1. ledna 2027, v nějakém pilotním režimu možná ještě o něco dříve,“ řekl Beránek.

Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde

Na projektu město spolupracuje se Středočeským krajem. S tím podle náměstka panuje shoda, že po dokončení OICT volně nabídne novou aplikaci zájemcům z celé republiky, což by mohlo napomoci většímu sjednocení odbavovacích systémů. „Málokde v zahraničí mají tak roztříštěné odbavovací systémy, jako je to v současnosti v České republice,“ uvedl náměstek.

Je potřeba rozšířenější aplikace, než je současná PID Lítačka?

celkem hlasů: 141

Součástí nové aplikace by zejména z popudu Středočeského kraje mělo být také větší zapojení takzvané poptávkové dopravy, která funguje nikoliv podle fixních tras a jízdních řádů, ale na základě momentálního zájmu ze strany cestujících.

„Nabídnete cestujícím, že jejich spoj pojede pouze tehdy, pokud se někdo přihlásí, že ho chce využít, aby autobusy nejezdily naprázdno a nevozily vzduch,“ řekl Beránek. Takový projekt se podle něj už testuje v okolí Českého Brodu a podobný koncept je představitelný i v okrajových částech Prahy.

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Další náměstkovou vizí pro úpravy odbavování cestujících je zjednodušení související s tarifními systémy, který jsou v PID a obecně v Česku složité a nepřehledné. Řešením by podle Beránka mohla být funkce aplikace, která by v případě aktivace sledovala cestu a po jejím dokončení by zpětně cestujícímu spočítala tu nejvýhodnější jízdenku.

Náměstek dále řekl, že do budoucna by byl rád, kdyby se městu podařilo úplně eliminovat papírové jízdní doklady. „Přináší nějaké nepříjemné historické reminiscence, kdy se tady za dob kmotrů řešil nákup papírových jízdenek,“ uvedl. Dodal, že to pak vedlo k závislostem na jednom dodavateli bez možnosti města se ze smlouvy za rozumných podmínek vyvázat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková u Městského soudu v Praze (7. ledna...

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se...

7. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  12:55

Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Novou aplikaci pro cestující v Pražské integrované dopravě (PID), která nahradí nynější PID Lítačku, připravuje pražská městská firma Operátor ICT (OICT). Pokud vše půjde dobře, Praha ji chce spustit...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Pražské metro,trasa A

Pražské metro,trasa A

Karneval v metru na lince A. I toto je možné při cestě pražskou MHD vidět.

vydáno 7. ledna 2026  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ÚOHS: Majitel řetězce Dr.Max kupuje firmu Pražská lékárnická s 12 lékárnami

ilustrační snímek

Brněnská společnost Česká Lékárna Holding (ČLH), která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje firmu Pražská lékárnická a jejím prostřednictvím 12 lékáren mimo...

7. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Na šéfa jihočeské ODS po odchodu Kuby kandidují Bauer, Borovka nebo Jirsa

ilustrační snímek

Jihočeská ODS zná zatím tři kandidáty na krajského předsedu. Jde o senátora Tomáše Jirsu, poslance Jana Bauera a krajského a českobudějovického zastupitele...

7. ledna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

V Olomouckém kraji se loni narodilo o 322 dětí méně, porodnost klesá

ilustrační snímek

V šesti porodnicích Olomouckého kraje se v loňském roce narodilo 4474 dětí, oproti předchozímu roku je to o 322 méně. Porodnost tak stále klesá, úbytek dětí...

7. ledna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro...

Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku....

7. ledna 2026  12:42

Pražské ulice plní v těchto dnech „nové“ stromy.

vydáno 7. ledna 2026  12:29

TCL představuje na veletrhu CES 2026 budoucnost vizuálních technologií a inteligentního bydlení s průlomovými produkty a řešeními

7. ledna 2026  12:03

Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční...

7. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Biggest akvizicí AZS Recyklace odpadu s.r.o. posílil pozici jedné z největších demoličních a recyklačních firem v Česku

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.