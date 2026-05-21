Most přes D4 u Jíloviště půjde k zemi, řidiči musí počítat s objížďkou

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:12aktualizováno  12:12
Stavbaři v polovině června zbourají most přes dálnici D4 poblíž Jíloviště u Prahy a začnou stavět nový. Stavební akce za 193 milionů korun zkomplikuje dopravu, mezi Jílovištěm a Všenory budou muset řidiči počítat s objížďkou.

První krátkodobá uzavírka je naplánovaná v noci na 27. května kvůli zkouškám provizorní lávky pro pěší, dálnice bude v obou směrem uzavřená od půlnoci zhruba na 15 až 20 minut.

Most se pro dopravu zcela uzavře 1. června, jeho bourání spojené s uzavírkou dálnice je naplánované v noci na 14. června, řekla ve čtvrtek mluvčí krajských silničářů Petra Kučerová.

Objízdná trasa ve směru od Všenor do Jíloviště případně na Prahu je naplánovaná po D4 na mimoúrovňovou křižovatku Řitka a poté řidiči pojedou zpět ke sjezdu na Jíloviště. V opačném směru od Jíloviště objížďka povede Klíneckou ulicí do Klínce a dál do Všenor. Auta jedoucí na Příbram a Strakonice pojedou na mimoúrovňovou křižovatku na devátém kilometru, kde se napojí na D4.

Demolice mostu zkomplikuje dopravu lidem z Dobřichovic a dalších obcí, kteří nyní přes most u Jíloviště jezdí kvůli rekonstrukci silnice spojující Lety, Dobřichovice a Černošice s pražským Radotínem. Z Dobřichovic do Prahy lze jet buď po silnici přes Černošice a Radotín, která se v této stavební sezoně opravuje, nebo přes most u Jíloviště a po dálnici D4.

Podle Kučerové bylo snahou koordinovat obě stavby a naplánovat dopravní opatření tak, aby byl dopad na provoz co nejmenší. „Každá stavba přináší omezení a souvisí to vždycky s hustotou dopravy a dalšími aspekty,“ podotkla mluvčí.

Most u Jíloviště je v provozu zhruba 50 let, vznikl při stavbě tehdejší rychlostní silnice R4 v 70. letech minulého století. Konstrukce má mnoho závad, v některých místech do ní zatéká. Do tendru na demolici a výstavbu mostu přišlo pět nabídek, nejvýhodnější podalo sdružení firem M-silnice a Firesta-Fišer. Stavba nového mostu potrvá do podzimu příštího roku.

