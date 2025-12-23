Billboard vytvoøený zkraje letošního prosince byl souèástí komunikace dlouhodobého závazku firmy ke snižování dopadu na životní prostøedí a vyžíval certifikovanou technologii spoleènosti Endutex Ibérica.
Plachta z ekologické tkaniny Biotex Mesh byla opatøena fotokatalytickou povrchovou úpravou na bázi oxidu titanièitého. Tato technologie aktivnì rozkládá oxidy dusíku a tìkavé organické slouèeniny, která vznikají mimo jiné z automobilové dopravy. Ty pøemìòuje na neškodné slouèeniny.
Namìøené úèinky technologie odpovídají schopnosti stovky vzrostlých stromù èistit mìstské ovzduší. Šlo o jedinou plochu svého druhu v ÈR.
Podle Volva mohlo dojít k porušení platných právních pøedpisù ze strany poskytovatele reklamní plochy. Ten se pøitom smluvnì zavázal dodržovat veškeré právní pøedpisy a øídit se etickým kodexem spoleènosti Volvo Cars.
Billboardová kampaò vznikla podle serveru Mediaguru ve spolupráci se spoleèností Superposter a agenturou Knowlimits.
„Jak se následnì ukázalo, byla spoleènost Volvo Car ohlednì souladu dané plochy s platnou legislativou patrnì uvedena v omyl,“ uvedla mluvèí Volva Petra Doležalová.
Na vzniklou situaci podle ní spoleènost reaguje maximálnì zodpovìdnì. „Bezprostøednì poté, kdy obdržela upozornìní veøejnosti a dospìla k vlastním zjištìním, spoleènost dodavatele vyzvala k okamžitému odstranìní reklamního billboardu,“ doplnila.
Švédské Volvo, které patøí pod èínskou skupinu Geely, prodalo za jedenáct mìsícù v Èesku 4087 vozù a patøí mu tak 13. pøíèka na trhu.