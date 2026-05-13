Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

Jana Sobíšková
  17:52aktualizováno  17:52
Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde o okrajové téma, jelikož v celkovém souhrnu je takto nemocných mnoho. Diagnostice vzácných onemocnění se věnuje specializované centrum Všeobecné fakultní nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Irena z pražských Stodůlek už jako malá špatně viděla. Ve škole jí nevěřili, že nepřečte zadání z tabule a lékař ji zpočátku považoval za simulantku. Nenašel totiž v jejích očích nic, co by nasvědčovalo jakékoliv potíži se zrakem.

Diagnóz jsou ale tisíce a praktičtí lékaři a mnohdy ani ambulantní specialisté často vůbec nepomyslí na to, že by se mohlo jednat o některou ze vzácných nemocí. Takovou trpěla Irena.

Brzké stanovení diagnózy je přitom zvlášť u dětí klíčové, aby se stav pacienta nezhoršoval. „Průměrná doba stanovení diagnózy u vzácných onemocnění se totiž pohybuje kolem pěti i více let,“ poznamenala Marie Vajter, primářka Oční kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), která má v současnosti Irenu v péči.

Astma není nemoc. Jde o výsledek chování k sobě v průběhu let, říká lektor dýchání

Aby se diagnostiku dařilo provést zavčasu, vznikly Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění – virtuální platformy propojující 375 nemocnic a 1606 špičkových pracovišť napříč 27 zeměmi EU a Norskem. A VFN je jejich součástí.

„VFN pokrývá díky svému specializovanému centru široké spektrum vzácných onemocnění z různých oborů,“ popsal Pavel Michálek, náměstek pro vědu, výzkum a výuku VFN. Díky spolupracující síti expertů mohou lékaři vzájemně sdílet své zkušenosti a konzultovat komplikované případy online.

Sedm center

VFN se zaměřuje na oblasti vzácných onemocnění v sedmi specializovaných centrech: endokrinním, neurologickém, urologickém, očním, metabolickém, chorob imunitního systému a plicní hypertenze.

V péči mají celkem 12 tisíc pacientů se vzácnými diagnózami, jen vloni jich přibyly téměř dva tisíce.

Hantaviry přenášené hlodavci útočí i v Česku. Smrt lesníka objasnila až pitva

„Když jsme začínali z roce 2003, tak jsme v prvním roce viděli pět pacientů s plicní hypertenzí, která je charakteristikou vzácná, ale v populaci úplně dramaticky vzácná není. Jde o hypertenzi, která souvisí s akutní plicní embolií a ta je jednou z nejčastějších a nejzákeřnějších kardiovaskulárních diagnóz,“ okomentoval Pavel Jansa, vedoucí Centra pro plicní hypertenzi II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN.

Přibývá diagnostikovaných

Loni počítalo toto centrum 122 nových pacientů. „Čili více než dvacetinásobek původního počtu, ovšem pacientů nepřibylo, přibylo jen diagnostikovaných, protože ve chvíli, kdy je k dispozici péče a centrum, tak je větší povědomí a těch pacientů reálně přibude,“ vysvětlil Jansa.

V průběhu posledních deseti let se zdvojnásobil také počet známých vzácných nemocí, protože se stále objevují nové diagnózy. Také dnes čtyřicetiletá Irena se své správné diagnózy dočkala až ve třiceti letech, a to právě v Očním centru na Karlově náměstí.

“Mám Retinitis pigmentosu (vzácné dědičné onemocnění sítnice způsobující postupnou ztrátu vidění, často vedoucí k těžké zrakové vadě či slepotě, pozn. red.), jsem prakticky nevidomá, mám zbytky zraku, vnímám jen světelné obrysy,“ přiblížila Irena, jak vidí svět.

Nemoci z povolání překvapují. Ubývá covidu, přibývá zničených plic i páteří

Jelikož se jí zrak postupem času stále více ztrácel, byla jí doporučena genová terapie. „Tu první jsem absolvovala v Chorvatsku, protože v té době se u nás ještě neprováděla, druhou ale už tady, na Karlově náměstí, a bylo to za pět minut dvanáct,“ podotkla žena.

Destrukci zraku jí jednorázovým zákrokem na sítnici zastavili, šla však do rizika, že se operace nezdaří a oslepne definitivně. „Jako pro mámu tří dětí je pro mě aspoň částečný zrak lepší než žádný,“ popsala Irena, která ale zákrok statečně podstoupila a vyplatil se.

Lékaři mají pomyslet i na vzácnou nemoc

Vajter operaci své pacientky považuje za úspěšnou a Irenu budou nadále už jen sledovat. Přála by si, aby lékaři při setkání s pacientem s neobvyklými projevy brali v potaz možnost vzácného onemocnění.

“Pouze pět až čtyřicet procent pacientů se vzácnými diagnózami se v současné době dostane do vysoce specializovaných center, podle toho, jaké mají onemocnění. Je otázkou další analýzy, na kolik je to otázka kapacity center a nakolik pacienti bloudí a nevědí, na koho se obrátit,“ podotkla Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

ilustrační snímek

Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde...

13. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

ilustrační snímek

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce...

13. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

ilustrační snímek

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve...

13. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:21

Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave...

50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života...

13. května 2026  17:17

Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

ilustrační snímek

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských...

13. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na mistrovstvĂ­ floristĹŻ v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› vznikajĂ­ kvÄ›tinovĂ© dekorace inspirovanĂ© svÄ›tem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků...

13. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

ilustrační snímek

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

ilustrační snímek

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka

Václav Michalička, který působí v Centru tradičních technologií v Příboru při...

Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku Všestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon V na plavbu Egejským mořem poprvé s...

13. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni

ilustrační snímek

Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o sedm procentních bodů vyšší. Téměř...

13. května 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.