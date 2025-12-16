Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování

Autor: sob
  14:22aktualizováno  14:22
V posledním listopadovém týdnu onemocnělo žloutenkou v Praze 48 lidí, v druhém prosincovém už „jen“ 28. I když se nákaza nešíří Prahou tak rychle, epidemie není zažehnána. I proto nařídilo minulý týden ministerstvo zdravotnictví očkovat všechny, kdo se s nakaženým setkají. Vakcinace totiž potenciálně nemocného viru zbaví, a ten ho tak nebude moci šířit dál.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Turek, MAFRA

„Změnil se postup u kontaktů nemocných s virovou hepatitidou A. Nově se u nich nebude nejdříve testovat hladina protilátek, ale bude se rovnou přistupovat k postexpozičnímu očkování. Cílem této změny je urychlit ochranu kontaktů a snížit riziko dalšího šíření nákazy,“ uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.

Dodala, že čekání na výsledky protilátek totiž znamenalo časovou prodlevu, během které mohlo dojít k dalšímu přenosu onemocnění. „Očkování je v tomto případě bezpečné i pro osoby, které již určitou imunitu mají,“ ujistila.

Končí dobrovolnost

Do 28 dnů od takového očkování, které platí stát, se vytvoří protilátky. Končí tak lékařský dohled, který dosud u neočkovaných kontaktů trval 50 dní – což je inkubační doba nemoci. Po takový čas dotyčný nemohl mezi lidi, samozřejmě ani do zaměstnání. Dříve se mohl každý nechat očkovat dobrovolně, nyní je to po kontaktu s nemocným už povinné.

„Pokud bude mít osoba prokázaný kontakt krajskou hygienickou stanicí, ta jí nařídí, aby se nechala mimořádně naočkovat, a tu vakcínu jí zajistí,“ popsal Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví. Nařízení hygieniků se pak musí člověk podvolit.

Žloutenka A

  • Žloutenka typu A se přenáší „špinavýma“ rukama, ale i vodou a jídlem.
  • Hygienu u žloutenky A nemůže nahradit žádné jiné opatření, s výjimkou očkování.
  • Dospělí by si proto měli mýt a dezinfikovat ruce, zejména po kontaktu s povrchy, kterých se hojně dotýkají jiní lidé a kde vir zůstává delší dobu. Jde například o nákupní košíky, vozíky, různá tlačítka (výtah, semafor) nebo tankovací pistole na čerpacích stanicích.
  • Je vhodné mít u sebe kapesní dezinfekci (virucidní) nebo použít igelitové rukavice. Smysl má podle lékařů dezinfekce madel v MHD nebo dveřních klik.
  • Nejlepší a nejjistější ochranou je očkování. Vakcínu lze aplikovat už od jednoho roku věku a chrání hned první dávka.

Zdroj: epidemiolog Rastislav Maďar

„Je to povinné, krajská hygienická stanice to nařídí rozhodnutím, které vydá, a to rozhodnutí následně vymáhá podle zákona o ochranně veřejného zdraví,“ zdůraznil Fošum.

Ten, kdo se postexpozičnímu očkování bude bránit, dostane pokutu. „Pokud se ta osoba nenechá naočkovat, je v tom případě potenciálním zdrojem šíření infekčního onemocnění. Zákon o ochranně veřejného zdraví zná postup, když osoba šíří buď vědomě, nebo nevědomě infekční onemocnění,“ dodal Fošum.

Vakcíny jsou tam, kde být mají

Pražská hygiena letos v souvislosti s hepatitidou A aplikovala již 5 136 dávek postexpozičního očkování, jen v minulém týdnu jich to bylo 101.

Nedostatek vakcín, který v uplynulých měsících hlásila očkovací centra, je podle Fošuma již zažehnán. V případech postexpozičního očkování vakcíny poptávají hygienici u ministerstva. To je následně dodá přímo do očkovacích center.

V nemocničních lékárnách žádný výpadek v dodávkách vakcín nezaznamenali. V běžných lékárnách naopak chybí. Podle zjištění redaktorky iDNES.cz, která se ptala v několika lékárnách v různých částech Prahy, tam očkovací vakcínu skladem nemají. Podle vedení těchto lékáren ji obdrží nejdříve v březnu.

Ministerstvo se totiž podle Fošuma snaží zájemce o očkování přesměrovat do center. „Podle standardního postupu by člověk měl jít do očkovacího centra, popřípadě ke svému praktickému lékaři, který vakcíny u distributora objedná, a dostane je rovnou do ordinace,“ vysvětlil Fošum. „Když jsme plánovali dodávky vakcín, zjišťovali jsme i, kolik se jich vydá stylem vypsaného receptu k vyzvednutí v lékárně. Jsou jich jen promile,“ sdělil.

Ministerstvo zdravotnictví takový postup nedoporučuje a snaží se ho z praxe vymýtit, jelikož vakcína musí být v „chladovém řetězci“.

„Teď, když je venku chladno, je to jiné, ale v průběhu léta to probíhalo klidně i tak, že praktik vydal recept, člověk šel do lékárny, vyzvedl vakcínu. Tam mu ji sice dali do termosáčku, ale cestou se zastavil na nákupy, pak jel v horku tramvají, a zvýšilo se riziko, že vakcína nebude fungovat,“ popsal důvody nových požadavků Fošum.

Virus je odolný

Očkování jako obrana proti nákaze žloutenkou je správnou cestou také podle děkana Lékařské fakulty OU a epidemiologa Rastislava Maďara.

„Roznášejí ji bezpříznakoví nakažení a pacienti v inkubační době, která je dlouhá. Člověk si nemůže každou chvíli mýt anebo dezinfikovat ruce. Epidemii by zastavilo významné navýšení počtu očkovaných alespoň jednou dávkou,“ sdělil již dříve portálu iDNES.cz Maďar.

Virus navíc podle jeho slov vydrží v prostředí a na površích i několik dnů až týdnů. Ve vodě a v potravinách jsou to dokonce měsíce.

