Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno

12. června festival na Hudební scéně zahájí bratislavská Nová scéna, která přiveze originální muzikálovou biografii Richarda Müllera s jeho písněmi nazvanou MÜLLER – Život na 2 ťahy. Na Činoherní scéně potom naváže dílo Masaryk, jež bylo napsáno pro Slovácké divadlo Uherské Hradiště a představuje československý pokus o rekonstrukci mýtu v rytmu rapového beatu.
13. června si na Činoherní scéně připomenete životní příběh a písně Evy Pilarové ve zpracování i interpretaci Petry Králové v inscenaci s názvem EVA!. Na Hudební scéně Klicperovo divadlo z Hradce Králové zahraje divadelní klasiku Cyrano, která se v jejich provedení ponese v rytmu 21. století.
14. června Činoherní scéna přivítá soubor HNK Varaždin, jenž z Chorvatska přiveze vášnivý muzikálový thriller Vražedná balada o milostném trojúhelníku. Na Hudební scéně ho bude následovat rocková opera Evita v podání Moravského divadla Olomouc.
15. červen bude odpoledne na Činoherní scéně patřit Naivnímu divadlu Liberec, které pro všechny děti od 5 let odehraje svůj divadelní koncert o plynutí času pojmenovaný Teď!. Pondělní večer na Hudební scéně nabídne původní hudební opus Winton, jenž vznikl pro soubor hostícího Městského divadla Brno a vypráví příběh záchrany 669 dětských životů. Před začátkem představení proběhne tradiční slavnostní předání Cen magazínu Musical-opereta pro Nejpopulárnějšího herce, herečku a inscenaci roku 2025.
16. června se na Činoherní scénu z Chebu vypraví Západočeské divadlo, aby představilo muzikál podle slavné filmové komedie Tootsie. Festivalovou přehlídku završí plzeňské Divadlo J. K. Tyla se svým ztvárněním rockové opery Jesus Christ Superstar.
A protože hudby není nikdy dost, doprovodí hudební tituly off program s volným vstupem na Dvoraně MdB, která ožije třemi skvělými koncerty: hudební uskupení Petr Gazdík Acoustic Band vystoupí s originální interpretací skladeb světové pop music, „šanson pro chudý“ zahrají Děti kapitána Morgana a o energickou letní show se postará Michaela Hasalová & Band.
Festival 17. června v 10.00 hodin v Klubu MdB ukončí veřejná debata Kulatý stůl o hudebním divadle, která je přístupná všem zájemcům o neformální povídání na téma hudební divadlo.
