Kolaps dopravy v Ústí při opravě mostu. Řidiče zdrželo v kolonách špatné značení

Zúžení naplánovali stavaři podle informací policie původně na tři dny. Auta v daném místě před křižovatkou sjížděla do pruhu, kam obvykle mohou pouze vozidla MHD.
„Zjistili jsme, že dopravní značení je v místě špatně rozestavěné, proto došlo k dopravnímu kolapsu,“ uvedla policejní mluvčí Veroniky Hyšplerová. Značení stavaři odstranili a místem už projíždí řidiči, jak jsou zvyklí. Auta v kolonách od ranních 06:00 stála po celé čtvrti Střekov.
|
Klíčový most v Ústí zavřou na konci dubna. Už žádné posuny, slibuje hejtman
Dopravní omezení oznámila krajskému úřadu firma Strabag, která se podílí na opravě Benešova mostu. Mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková řekla, že to bylo 200 metrů na hlavní silnici podél Labe.
„Dohoda zhotovitele a kraje je aktuálně taková, že se značení odstranilo a vymyslí se vše jinak,“ řekla okolo 10:00. Nebude se tak dělat ani původně plánované dopravní omezení koncem příštího týdne. „Na začátku příštího týdne oznámíme, jak se situace vyřeší,“ uvedla.
Benešův most se uzavřel pro veškerou dopravu loni na konci dubna. Od té doby se několikrát kvůli dopravním nehodám stalo, že doprava výrazně zhoustla a lidé ze Střekova raději šli pěšky nebo do jiných měst jeli dlouhou objížďkou směrem na Litoměřice. Silnější je jinak provoz pouze v ranní špičce.
Hotovo má být v závěru letošního roku. Dělníci pracují na mostě každý den včetně víkendů a svátků. Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu zhruba za 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění.
V Ústí to v pátek nebyl jediný dopravní problém. Potíže byly také na příjezdu do centra Tovární ulicí kolem Spolchemie, v opačném směru ulici řidiči využívají jako výjezd na Předlice, Trmice, Chabařovice a k dálnici D8 na Teplice.
Provoz je tu sveden kvůli asfaltování do jednoho pruhu a na semaforech se ráno tvořily kolony. „Navíc řada řidičů ve směru do centra Ústí na semaforech nechce čekat a v koloně se otáčejí a snaží se frontu objet okolními ulicemi,“ uvedl jeden z řidičů, který v koloně ráno čekal zhruba deset minut.
|
23. května 2026