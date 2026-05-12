Divadlo v Mostě převádí na jeviště verneovku a dílo dramatičky Steelové

Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezony na velké scéně dílo britské dramatičky Beth Steelové Než hvězdy zapadnou. Na jeviště Divadla rozmanitostí převádí fantastický román Julese Vernea o osudech několika vesmírných trosečníků, kteří letí na kometě poté, co se srazila se Zemí, a část jejího povrchu strhla sebou. Uvedli to dnes zástupci divadelního souboru.
Novinku pro velkou scénu připravuje režisér Michal Moravec. Diváci se podle něj mohou těšit na inscenaci, která s lehkostí a humorem propojí prvky svatební komedie, frašky i silného rodinného dramatu. Městské divadlo v Mostě se stane druhým českým divadlem, které tuto oceňovanou hru uvede. Tvůrčí tým připravuje originální adaptaci přímo pro mostecké publikum. Režisér společně s dramaturgem Vojtěchem Balcarem vytvořili úpravu textu šitou na míru Mostu a jeho okolí.
Dramaturgická adaptace vzniká se souhlasem autorky, která dala tvůrcům svolení k přepracování některých částí textu. Připravovaná adaptace převádí původní britské reálie do českého prostředí a v mnoha ohledech se dotýká historie i současnosti Mostu.
Původní dějiště hry, anglické hornické město Mansfield, totiž v lecčems připomíná právě Most, město s výraznou industriální minulostí, složitými společenskými proměnami a silnou komunitní identitou. I díky tomu vzniká inscenace, která může podle tvůrců místním divákům nabídnout autentický a osobní zážitek. "Chtěli jsme vytvořit inscenaci, která nebude jen převyprávěním skvěle napsané hry, ale která bude skutečně komunikovat s místem, kde vzniká, a s lidmi, pro které ji připravujeme. Most má svůj jedinečný příběh a právě ten chceme do inscenace propsat," uvedl Moravec.
Než hvězdy zapadnou přinese kromě řady komických situací, svižných dialogů a ostrého humoru také silné emoce a momenty. Premiéra se uskuteční 15. května.
Divadlo rozmanitostí uvede 29. května v režii Josefa Kačmaříka premiéru hry Kometa!. "Je to cesta napříč galaxií, při které posádka čelí neznámým nebezpečím s důmyslem, odvahou a s hrdostí sobě vlastní," uvedli tvůrci. Vedle dobrodružného děje nabízí příběh i základní fakta o Sluneční soustavě, které živelná inscenace předvede v novo-cirkusovém stylu plném akrobatických kousků a živé hudby. Inscenace bude vhodná i k venkovní produkci.