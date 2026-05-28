Tady nestůjte. Města vytlačují velká auta ze sídlišť, potíže se hromadí jinde

Pavel Křivohlavý
  6:52aktualizováno  6:52
Teplice a Ústí nad Labem vymezily lokality, kde přes noc nesmějí parkovat nákladní auta a dodávky. Vozidla tak zůstávají na ulicích mimo sídliště, ale potíže působí dál. Vedle obyvatel z lokalit, kde parkovat smí, či cyklistů si na opatření stěžují i sami řidiči dodávek. Odstavná místa podle nich leckdy nejsou bezpečná.
Dodávky odstavené v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem (květen 2026)

Dodávky odstavené v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem (květen 2026) | foto: Vladěna Maršálková, MF DNES

Pan Karel bydlí v rodinném domku vedle sídliště. V ulici před jeho domem běžně parkují auta. Nejraději své vozy řidiči odstavují po stranách jeho garážového vjezdu, protože se jim pak jednodušeji vyjíždí. Když ale takto zaparkují dvě dodávky, není přes ně vůbec vidět na silnici a výjezd z garáže je nebezpečný. Pan Karel využil situace, kdy ho jednou zastavila hlídka policie, a poprosil o radu, co s tím může dělat. Odpověď ho však moc neuspokojila.

„Když přes dodávky nevidíte provoz na komunikaci, tak se s někým domluvte, ať vám ukáže. Dodávka je normální motorové vozidlo a v této ulici může parkovat jako všichni ostatní,“ sdělili policisté panu Karlovi.

Podobných příběhů v posledních měsících výrazně přibývá. Od 6. dubna zavedly Teplice zákaz stání dodávkových a nákladních vozidel v noční době na celém území města. Zůstalo jen několik radnicí vytipovaných míst, kde lze tato auta mezi 18. a 6. hodinou nechat. Zákaz, který navazuje na dřívější lokální opatření v části Nová Ves, se vztahuje na vozidla určená k přepravě nákladu.

„Přistupujeme k tomuto kroku mimo jiné na základě podnětů občanů, kteří dlouhodobě upozorňují na nedostatek parkovacích míst. V ulicích často parkují firemní dodávky a další nákladní vozidla, která zabírají místa rezidentům,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Tomáš Hadviga (ANO).

Noční zákaz parkování firemních dodávek zavedlo na části svého území také Ústí nad Labem. Po Doběticích a části Krásného Března se od února opatření rozšířilo na další ulice v Krásném Březně a nově také v Neštěmicích.

Zákazy parkování dodávek v určitých lokalitách však přinášejí řadu problémů tam, kde skříňová auta naopak parkovat smějí. Jejich koncentrace v těchto místech totiž způsobuje nemalé komplikace.

„Mně jako řidičce nejvíc vadí, že při couvání vedle stojící dodávky nemám šanci vidět přijíždějící auta. Moc by mě zajímalo, jak by se řešila případná vina při nehodě,“ píše na sociální síti paní Marcela, kterou doplňuje účastník vystupující pod jménem 571: „U nás v ulici parkují dvě dodávky PPL, každá zabere dvě parkovací místa. Tyhle auta mají podle mě parkovat ve firemním depu, ne před bytovkami.“

Problémy přinášejí parkující dodávky třeba i cyklistům. „Každé ráno musím sesedat z kola a dávat mimořádný pozor kvůli jedné dodávce, která pravidelně parkuje před panelovým domem a zasahuje do křižovatky tak, že z křižovatky není nic vidět,“ stěžuje si paní Kateřina.

Potíže však mají také šoféři firemních dodávek. V Teplicích se je řidiči nebo majitelé snaží odstavovat v povolené zóně nad sídlištěm v části Prosetice, na spojce z centra Teplic do obce Bystřany. Denně tu parkuje na dvacet vozů. Kdo přijede včas a sežene místo, může nechat dodávkový vůz blíže centru – pod mostem u Zámecké zahrady.

Místa, kde mají dodávky povolené parkování, však někteří řidiči vidí jako ne zcela bezpečná. „Řídím dodávku, jsem z Trnovan a nejbližší místo je u Angru, kde je skatepark. Nevím, co se tam děje. Parkoval jsem ještě u Kaufu, ale městská policie mi řekla, že město chce vystrnadit dodávky z města. A že mi prý nemá jak poradit. Byl bych pro nějakou hromadnou petici,“ popisuje Jan, se kterým souhlasí řada dalších řidičů.

Na jedné straně tak řidiči dodávek těžko shánějí bezpečná místa k zaparkování, na druhé straně na jejich špatné parkování druzí upozorňují na sociálních sítích, kde se to pak hemží emocemi a osočováním. Rozporuplné jsou i zkušenosti s policií. V lokalitě, kde nákladní auto definují délkou vozu, někdo dostal pokutu, když v zóně se zákazem pro dodávky nechal vozidlo překračující rozměr o čtyři milimetry. Jinde prý policisté nehnou ani prstem.

Na dvou věcech se ale šoféři dodávek i řidiči osobních aut shodnou. Nikdo neřeší parkování velkých SUV, přestože jsou skoro tak velká jako dodávky. A druhá věc: chybějí parkoviště a parkovací domy. Sarkasticky to popisuje pan Václav. „A nebylo by lepší udělat více parkovacích míst? Ne, nebylo. Stálo by to peníze a bylo by málo pokut,“ říká.

