Hasiči zasahovali u požáru v areálu Autodromu Most, mistrovství bude podle plánu

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru trafostanice v areálu Autodromu Most. Oheň způsobil škodu odhadem za 2,5 milionu korun. Na síti X o tom informovala mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková. Mluvčí Autodromu Most Radek Laube ČTK řekl, že víkendové mistrovství světa superbiků požár neohrozil a bude se konat podle plánu.
"Podle vyšetřovatele příčin požáru došlo k mimořádné události kvůli technické závadě na elektroinstalaci," uvedla Vyškrabková. Požár způsobil v části areálu dočasný výpadek proudu.
Dodávky se podařilo obnovit odpoledne. Laube uvedl, že jsou zajištěné prostřednictvím záložního systému. Důležité části areálu včetně zdravotního střediska a ředitelství byly po celou dobu incidentu v provozu bez omezení.