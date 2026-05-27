Nynější dřevěná lávka do hradu je podle místostarosty Davida Kodytka (SEN 21 a Zelení pro Klášterec) provizorní. „Současný most je opřený o vstupní část hradu, kde se rozpadá zdivo, a postupně se tak sesouvá,“ řekl Kodytka.
Nový most bude opět dřevěný. Ten stávající postavili před deseti lety dobrovolníci, ale dřevo už není v nejlepším stavu.
Vyhlídka pak má oživit torzo obytné věže a nabízet bezpečný výhled do okolí.
Město už má zpracovanou studii. Příští rok chce v rozpočtu vyčlenit peníze na projektovou dokumentaci. Z ní bude jasné, na kolik úpravy přijdou. Následné práce proběhnou ve dvou etapách, přičemž v první je v plánu most.
V budoucnu chce radnice vybudovat k Šumburku i cyklostezku, která bude začínat v kláštereckém lázeňském parku.
Aktuální záměr navazuje na dřívější opravy, které zahrnovaly zajištění rozpadajících se částí hradu.
5. srpna 2023