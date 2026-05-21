Litvínov vyhlásil architektonickou soutěž na úpravu centra města

Litvínov na Mostecku vyhlásil architektonickou soutěž na rozsáhlou úpravu středu města. Zájemci mohou nabídky zasílat do 1. června. Poté dvakrát zasedne odborná komise. V prvním kole budou přihlášení architekti předkládat spíše hrubé návrhy, ti, co se dostanou do druhého kola, budou mít možnost představit své nápady ve větších detailech. Novinářům to dnes řekla starostka zhruba dvaadvacetitisícového města Kamila Bláhová (ANO).
Úpravy se dotknou náměstí Míru, Kostelní ulice a náměstí T. G. Masaryka. "Chceme přinést do toho prostoru kultivaci, zejména u pojetí povrchů, mobiliáře a dalších prvků," uvedla starostka. Radnice také očekává, že architekti budou vědět, jak oblast podtrhnout, a zamyslí se i nad vhodným napojením na širší centrum města.
Město do procesu zapojilo také veřejnost. Už dřív se uskutečnilo několik setkání se zástupci společnosti, která pro radnici připravovala zadání architektonické soutěže. Konalo se také veřejné projednání, kde se ukázalo, že jedním z hlavních témat je doprava. Na náměstí Míru je možné parkovat, někteří jsou však proti zachování parkovacích míst. Chtějí, aby se místo stalo prostorem pro setkávání. Místní se ve vysokém počtu účastnili veřejných setkání v ulicích města i následného veřejného projednání. "Zapojili se nejen občané, ale i zastupitelé i z opozičních stran," řekla už dřív Bláhová.
Názory lidí na budoucí podobu středu Litvínova se různily. Rozkol panoval zejména ohledně dopravy. Pro zachování parkovacích míst na náměstí Míru byli většinou místní podnikatelé a majitelé nemovitostí. Parkování využívají i uživatelé služeb. Další část veřejnosti vyslovila názor, že by se mohla nová místa, která nahradí nynější stání na náměstí, vybudovat na parkovišti u pošty. Vášně budily i zbytky mozaiky ve východní části náměstí Míru. Dříve zdobila fontánu. Diskuse se vedly také ohledně Kostelní ulice, která je průjezdná pro místní a pro zásobování.