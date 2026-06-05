Most přispěje na modernizaci ordinace a vzdělávání lékařů s cílem zachovat péči

Město Most přispěje na modernizaci další ordinace a vzdělávání praktických lékařů. Rozhodli o tom radní. Cílem je zachovat dostupnou zdravotní péči. Praktický lékař v ulici Zdeňka Fibicha by mohl dostat dva miliony korun, peněžní dar na specializační vzdělávání lékařů získá společnost Iatri Cauti. Konkrétní výši daru radnice nezveřejnila. Dotační program město vyhlásilo v roce 2023, celkem na podporu provozu ordinací dalo zhruba 17 milionů korun, řekla dnes novinářům náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST). Podporu ještě musí schválit zastupitelé.
Poslední podpora je pátá pro praktického lékaře. V minulosti získala dotaci od města jedna dětská lékařka a tři zubní lékaři. "Někdo chtěl po dvou milionech korun, někdo třeba 900.000 korun," uvedla Stará. Největší problém je podle ní získat pediatry. "Teď bude končit několik praktiků, kteří odchází do důchodu, takže potíže jsou stále i s lékaři pro dospělé," uvedla Stará.
Město také nabízí studentům medicíny, kteří se budou specializovat na pediatrii, roční stipendium 200.000 korun výměnou za závazek provozování praxe ve městě. Odpracovat si získaná stipendia budou moci úspěšní žadatelé do osmi let po ukončení studia. Zatím takto Most získal jednoho stipendistu.
Finanční motivace je jednou z cest, jak se snaží města a obce v regionu lékaře získat. Někde lákají na zařízené bydlení, jinde vybavují ordinace. Stipendia studentům poskytuje také Krajská zdravotní, která zřizuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji.