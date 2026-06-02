Mostecké muzeum představuje 125 let starou historii městské hromadné dopravy

Mostecké muzeum dnes otevřelo výstavu ke 125. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku. Výstava provází návštěvníky historií dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a filmových projekcí. K vidění jsou i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu, která mimo jiné propojovala jednotlivé uhelné doly v hornickém regionu.
Hnědouhelné dolování na Mostecku se začalo koncem 19. století prudce rozvíjet a zemědělská krajina se měnila v průmyslovou oblast. Nálezy uhlí přitahovaly podnikatele a ty, kteří v nově otvíraných dolech hledali práci. V hustě osídlené aglomeraci, která se tvořila mezi Mostem a Litvínovem, tehdy dopravní infrastruktura chyběla.
O spojení obou měst silniční parní tramvají se podle informací Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova začalo uvažovat v roce 1893. Mostecký starosta Carl von Pohnert předložil v roce 1896 městské radě předběžnou finanční rozvahu a byl zmocněn k zahájení přípravných prací a k žádosti o koncesi. Již v roce 1897 vídeňská firma Leo Arnoldi zpracovala projekt, na svou dobu poměrně velkorysý, nazvaný Mostecká okružní dráha (Brüxer Ringbahn), uvádí podnik na webu.
Dne 7. srpna 1901 dopoledne stály na konečné stanici u nádraží čtyři slavnostně ozdobené vozy připravené k odjezdu. Odpoledne byl již zahájen normální provoz s cestujícími a malodráha tak vstoupila do každodenního života obyvatel okresu. První rok provozu potvrdil předpokládaný význam dráhy. "Horníci se potřebovali dopravovat mezi jednotlivými doly, proto byla MHD na Mostecku tak významná," řekl ČTK historik a kurátor muzea Dominik Marek.
Důležitou součástí výstavy jsou dobové fotografie, na kterých lidé uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích mohou návštěvníci zhlédnout jízdu tramvají ze starého do nového Mostu. Dozvědí se také, že součástí MHD byly na krátkou dobu také trolejbusy.
Vstup na výstavu, která je otevřená do 31. srpna, zajišťují jízdenky, které si mohou lidé nechat označit historickým strojem. Po vitrínou uvidí unikátní historické lístky, mapy a další zajímavosti. "Především obrazový materiál dokáže vtáhnout do doby před sto lety a nastínit atmosféru, jaká panovala mezi cestujícími tehdejší MHD," uvedl Marek.
Den otevřených dveří v areálu dopravního podniku u příležitosti oslav významného výročí se uskuteční 12. září.