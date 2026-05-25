Mostecké muzeum přibližuje práci českých misionářů

Návštěvníci prostřednictvím exponátů poznají svět českých misionářů, kteří působili na různých kontinentech.
Sbírka exponátů vznikla ve 30. letech minulého století díky Kněžskému misijnímu spolku litoměřické diecéze.
Dlouhá desetiletí nebyla takto komplexně vystavena.
„Artefakty z různých koutů světa, coby doklady misijní činnosti, dnes nevystupují jako exotické kuriozity, ale jako nositelé konkrétních příběhů lidí, cest a setkávání kultur,“ uvedla kurátorka Ludmila Škrabáková.
Výstava s názvem Mise potrvá do 6. září.