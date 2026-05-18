Vyhrála otevřená fasáda. Podívejte, jak se změní mostecké nádraží s věžákem

Rekonstrukce je naplánovaná mezi lety 2031 a 2033. Za navrhovanou novou podobou nádraží stojí ateliér BYRÓ architekti, který zvítězil v architektonické soutěži vypsané SŽ.
„U vítěze porota ocenila otevření severní fasády, které umožňuje orientaci odbavovací haly směrem ke kolejím a vytváří nové vizuální propojení města s krajinou za tratí,“ řekla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.
Současný stav je takový, že na koleje není z odbavovací haly téměř vidět. Právě hala se má stát hlavním veřejným prostorem nádraží.
Porotu zaujalo také zastřešení prostoru před odbavovací halou, které zvyšuje komfort cestujících při přestupu na autobus, nabízí možnost využití pro kavárnu se zahrádkou a současně vytváří zastínění přilehlých vnitřních prostor.
Jednou z nejvýraznějších změn pro cestující bude zrušení stávajících podchodů. Ty nahradí bezbariérová lávka, která překlene kolejiště a propojí prostor před nádražím s územím za tratí.
|
Most zmodernizuje autobusové nádraží, linkové vozy už nemají stavět po městě
Architekti dostali za úkol sladit design lávky se zastřešením nástupišť, tak aby celý komplex působil jednotně.
Proměna se dotkne i technických parametrů budovy. Fasáda ze 70. let bude rekonstruována tak, aby splňovala dnešní energetické nároky.
„Architekti se museli vypořádat i s otázkou, co s nevyužitými kapacitami. Součástí zadání byl ideový návrh na využití výškové budovy a také proměna bývalé nádražní restaurace. Ta by se měla v budoucnu proměnit v expozici uměleckých děl pocházejících z železničních staveb,“ dodala Nela Eberl Friebová.
|
19. října 2023