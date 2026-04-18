Havárie se stala krátce před 11:00 v rušné Žatecké ulici. „Musela být kvůli zásahu uzavřena,“ doplnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
„Manželský pár vyjížděl z vedlejší ulice. Na hlavní silnici ve stejné době jelo vozidlo značky Ford Mustang, pravděpodobně vyšší rychlostí, než je v místě povolená. Následkem střetu obě osoby zemřely na místě. Řidič vozidla Ford neutrpěl vážná zranění a dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 0,5 promile alkoholu v dechu. Nehoda je nadále v šetření,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová pro iDNES.cz.
Později doplnila, že oběťmi jsou senioři.
