Nový majitel mosteckého autodromu chce hledat možnosti snižování hluku

Nový majitel Autodromu Most chce s plánovanou modernizací areálu hledat možnosti snižování hlukové zátěže. ČTK to dnes řekla mluvčí areálu Jana Svobodová v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost autodromu ve sporu kvůli hluku. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Podle žalobců, kteří jsou s rozhodnutím Ústavního soudu spokojeni, autodrom hlukové limity stále překračuje.
Novým majitelem Autodromu Most se stala letos v květnu investiční skupina RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího. "V dohledné době chceme představit příslušným institucím konkrétní návrhy technických řešení, mezi nimiž jsou například protihlukové valy či nové stavební objekty s funkcí protihlukových bariér," uvedl dnes v tiskové zprávě Staněk.
Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. "Obecné soudy nezakázaly stěžovatelce Autodromu Most podnikat, jenom omezili její činnost. Samozřejmě předpokládám, že na dodržení hlukových limitů bude muset vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem - Sachsenring vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná, takže z tohoto důvodu soudy rozhodly po právu v souladu s občanským zákoníkem," uvedl ve středu ústavní soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
Autodrom uvedl, že oceňuje, že se Ústavní soud případem věcně zabýval a rozhodl o něm nálezem, čímž potvrdil, že otázky právní jistoty, předvídatelnosti rozhodování a vyvažování základních práv nejsou jednoduché a zasluhují si hlubší právní posouzení a odbornou debatu. "Rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě respektujeme. Zároveň ale považujeme za významné, že se soud případem věcně zabýval a rozhodl o něm nálezem. Už samotná skutečnost, že naše ústavní stížnost prošla úvodním posouzením a byla projednána, ukazuje, že otázky, které jsme otevřeli, přesahují rámec běžného sousedského sporu a dotýkají se širších principů právní jistoty a ochrany dlouhodobých investic," uvedl advokát majitele autodromu Petr Zábranský.
Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl. Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje sousedy v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu. Jiří Hulička ČTK řekl, že je s rozhodnutím Ústavního soudu spokojen. Manželé měří dál hlukové limity a podle nich je autodrom stále překračuje, proto podali exekuční návrh.
"Deklarujeme zájem pokračovat nejen v modernizaci areálu a rozvoji jeho sportovních, vzdělávacích a bezpečnostních aktivit, ale především aktivně hledat další možnosti snižování hlukové zátěže. Zahájili jsme již spolupráci s renomovanou odbornou společností specializovanou na oblast akustiky a protihlukových opatření, která připravuje odborné podklady pro další postup," uvedl dnes za autodrom Staněk.