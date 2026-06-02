Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

„Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči jednatelce a jí zmocněné odpovědné osobě ze společnosti, která restauraci provozovala,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.
Dvojici policie viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz jde o manžele Miloslava a Janu Čechovy, kteří s médii dlouhodobě nekomunikují.
„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ vysvětlil už dříve Marek.
Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.
V souvislosti s fungováním restaurace zjistili vyšetřovatelé řadu pochybení.
„Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy,“ vypočítal v minulosti mluvčí Marek.
Dále podle něj nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. „Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“doplnil Marek.
„Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena,“ doplnil.