Přijďte k jezeru Most, budou se tu promítat zápasy hokejové reprezentace na mistrovství světa

Hokejoví nadšenci se mohou během mistrovství světa vydat k jezeru Most.
U vodní plochy bude připravena velkoplošná obrazovka a příchozí zde budou moci společně fandit českému týmu.
Poprvé se bude promítat v pátek 15. května od 20.20 hodin, a to zápas s Dánskem.
Hned další den ve stejný čas mohou lidé přijít na klání se Slovinskem.
V pondělí 18. května od 20.20 hodin bude možné u jezera sledovat souboj se Švédy a v sobotu 23. května od 16.20 se Slováky.
V úterý 26. května od 20.20 pak bude vysílán zápas s Kanadou.
V případě postupu budou přenášeny i zápasy play-off.