Sdílená kola nabízí v Mostě jiná firma

Jejich provoz ale zajistí jiná firmou než v minulosti. Magistrát uzavřel spolupráci se společností Rekola, která ve veřejné soutěži nabídla nejvýhodnější podmínky. Ve městě tak budou k dispozici charakteristická růžová kola.
Systém půjčování zůstává stejný - kola se odemykají přes mobilní aplikaci, ovšem je nutné si stáhnout aplikaci Rekola.
Každá jízda do 15 minut bude zdarma. Od 16. minuty cyklista zaplatí 25 korun za půlhodinu.
Stanoviště jsou na desítkách míst ve městě.
Služba v Mostě od roku 2024, tehdy se uskutečnilo 75,6 tisíc výpůjček. V loňském roce se počet výpůjček snížil na zhruba 46 tisíc, stoupl ale počet uživatelů z 9,5 tisíce na více než 12,5 tisíce.