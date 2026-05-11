Správci budou pomáhat v dalších domech v Mostě

V dalších problémových bytových domech v Mostě se objeví správci.
Magistrát podpořil rozšíření preventivního projektu do dalších lokalit, a to konkrétně do bloku 525 v Javorové ulici a bloku 98 na třídě Budovatelů.
Pro letošní rok jsou na projekt vyčleněny tři milionů korun, aby pokryly větší zájem dalších domů se do něj zapojit.
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a kvalitu bydlení v problémových lokalitách.
Správce domu - preventista provádí pravidelné kontroly v určených vchodech, pomáhá řešit závady a dodržování pravidel.