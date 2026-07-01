Starosta Meziboří, který po čtvrt století končí, má za nejtěžší shánění peněz

Nejtěžší na vedení malého města je získat peníze na investice, míní starosta Meziboří v Krušných horách Petr Červenka (nez.), který po více než čtvrt století funkci nejspíš opustí. Podle něj se i malá města musí vypořádat s velkými výzvami. Sám si na přelomu tisíciletí dal za cíl vytvořit zázemí pro sport, kulturu a turisty. Považuje ho za splněný a kandidovat z prvního místa v 76 letech už nebude. V zastupitelstvu by nicméně nadále rád vývoj města sledoval, řekl ČTK Červenka, který patří mezi nejdéle sloužící starosty v Ústeckém kraji.
V Meziboří žije téměř 5000 obyvatel. Červenka stojí v čele od roku 1998. Schválený rozpočet na letošní rok počítá s výdaji 253 milionů korun, z toho 100 milionů korun jsou výdaje. "Na investice, které jsme chtěli udělat, jsme zkrátka z běžného rozpočtu neměli," řekl. K ruce je v obci nebo menším městě starostovi pouze omezený počet úředníků, řadu věcí si musí zařídit sám, a to včetně shánění peněz prostřednictvím různých dotací.
Nejvíc si v čele obce, jak řekl, lámal hlavu s hledáním využití pro budovy po zrušeném učilišti, které se rozhodl kraj přesunout do Mostu. Nakonec se to podařilo. Obavu měl také z osudu bývalého léčebného střediska, kam jezdili v minulosti relaxovat zaměstnanci chemičky v Litvínově. Nový majitel tady nyní buduje lázně. "Původně jsme to chtěli koupit my jako město a udělat tam něco pro seniory. Chemička se rozhodla nakonec jinak," uvedl.
Jedno volební období byl Červenka také poslancem, tehdy za ČSSD. "Ze sociální demokracie jsem před lety vystoupil kvůli dění v Praze, se mnou odešli další, takže teď v Meziboří už sociální demokracii nemáme," uvedl. Kandidovat bude za nezávislé uskupení. Před čtyřmi lety Česká strana sociálně demokratická v Meziboří vyhrála skoro s jednapadesátiprocentním podílem hlasů a v zastupitelstvu o patnácti členech obsadila osm míst.
Se svou politickou kariérou je spokojený. "Když jsem nastupoval, tak jsem říkal, že z tohoto města chci udělat sportovně-rehabilitační a turistické centrum. Sportoviště už máme, podařilo se nám udělat atletický stadion, rehabilitační taky a z bývalého kina vzniklo kulturní zařízení, kam jezdí pražská divadla, je tam knihovna a další vyžití. No a to turistické se nám teď snad začíná také dařit," řekl starosta.
Loni se Meziboří připojilo na horkovod v Komořanech u Mostu. Město o jiném zdroji energie začalo přemýšlet kolem roku 2022 kvůli obavám z rostoucích cen plynu. "Spojili jsme se se Severočeskou teplárenskou, která využívá několika zdrojů energie. Výhodou bylo, že o finance jsme se nestarali," uvedl starosta. Podmínkou byl závazek odběru tepla na 20 let.
Město je nedaleko sportovního areálu Klíny, kde je lyžařský vlek, trasy pro cyklisty, zipline, tedy adrenalinový sjezd na ocelovém laně.
Lesy ČR radnici přislíbily, že letos vybudují komunikaci z Klínů směrem k Meziboří. Jedno nástupní stanoviště by mohlo být právě v Meziboří. "Myslím, že něco za mnou je. Rád bych byl ještě u toho, až přijdou po mně mladší, pokud o to budou stát, lehce bych je navigoval," řekl. "Ale uvidíme, jestli mě budou chtít ještě občané," dodal.