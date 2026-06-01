Místo milionů asi nedostanou na Mostecku nic. Tykač zvažuje poslat podporu jinam

František Strnad
  10:12
Sledovat Metro na Googlu
Starostům na Mostecku se pravděpodobně rozplývá šance na získání stovek miliónů korun na rozvoj obcí. Peníze jim měl darovat miliardář Pavel Tykač, jehož společnosti na Mostecku těží uhlí. Podle důvěryhodného zdroje ale Tykač nyní dar zvažuje a není vyloučené, že peníze věnuje na jiné projekty.
Hrana lomu končí v těsném sousedství zámku Jezeří.

Hrana lomu končí v těsném sousedství zámku Jezeří. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Technické zázemí korečkového rypadla RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna...
27 fotografií

V lomu ČSA na Mostecku končí po mnoha desetiletích těžba hnědého uhlí a firma musí vytěžené území uklidit. V loňském roce vláda rozhodla, že část tohoto území ponechá přirozené obnově. Záměr získal podporu všech zúčastněných. Ekologové v tom viděli příležitost moderního přístupu, který nemá v republice obdoby, těžařům se úklid po těžbě zjednodušil a starostové obcí v okolí lomu se mohli těšit na dar z ušetřených peněz.

Kolem plánovaného daru se ale v posledních měsících roztočila kampaň vedená proti majiteli SEVEn Energy Pavlu Tykačovi. Objevily se hlasy, že dar by měl být násobně vyšší. Starostové obcí, kterých se případné rozdělování úspory týká, se přitom proti kampani důrazně ohrazují.

Když někdo něco dává dobrovolně ze svého, těžko mu diktovat, kolik to má být.

Václav Hora, starosta Vrskmaně

Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt je jedním z největších kritiků rozdělení úspory za rekultivace lomu ČSA. Sám ale zpochybňuje, jak se jeho kritika interpretuje. „Moje vyjádření, jak je používá Deník N, jsou vytržena z kontextu. Naopak, opakovaně jsem uváděl, že chápeme, že dar Pavla Tykače je nenárokový, a tudíž je zbytečné polemizovat o jeho výši. Kdo problematice nerozumí, neměl by ji komentovat. Za manipulativní považuji i to, v jak negativním světle Deník N Horní Jiřetín vylíčil. To pobouřilo jak mě, tak naše občany,“ distancuje se od kritiky Vladimír Buřt.

Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Pohled do lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Technické zázemí korečkového rypadla RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
27 fotografií

Podobně se vyjádřil i starosta Vrskmaně Václav Hora: „Dnes už je trochu mimo mluvit o tom, jak těžba zasáhla region, a jaké má k regionu těžař povinnosti. Těžilo se tu desítky let. Začalo se za totality. Touto optikou má největší povinnosti k regionu stát. Pavel Tykač tu je necelých deset let. Ano vydělal si na Mostecku hodně peněz. O tom ale princip podnikání je. Také tu dal lidem práci. Až se zavřou lomy, elektrárny, firmy, které na ně navazují, mluví se o krizi v chemickém průmyslu, nebude to pro region jednoduché. Teď nám Pavel Tykač nabízel dar z uspořených peněz. Naše obec vítá vše, co se jí na rozvoj nabízí. Bez ohledu na výši daru. Protože když někdo něco dává dobrovolně ze svého, těžko mu diktovat, kolik to má být.“

Vzniklá situace nenechává v klidu ani Milana Čapka, starostu Vysoké Pece, která přímo sousedí s tou části lomu, která bude ponechané přirozené obnově. Ušetřené peníze měly tak logicky putovat i do rozpočtu Vysoké Pece. „Už je to unavující a chápu, že kampaň Deníku N vzbuzuje emoce. Z mého pohledu jsou peníze, které nám Pavel Tykač plánoval dát, prostě nenárokový dar. Může si je nechat, může je dát Vysoké Peci na stavbu školy, může je dát třeba do psího útulku na jihu Čech. Je nesmyslné, aby mu někdo diktoval, co s nimi má udělat, nebo aby zpochybňoval výši daru. Byli jsme připraveni peníze od Pavla Tykače přijmout, měli jsme plán, co s nimi uděláme a když se teď mluví o tom, že místo do regionu půjdou jinam, dělá nám to čáru přes rozpočet,“ říká starosta Čapek.

Redakce iDNES.cz oslovila také zástupce společnosti Seven Energy a samotného Pavla Tykače. Miliardář Tykač pouze přes svého mluvčího vzkázal, že celou věc předal na posouzení právníkům.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Byty rozhodují o budoucnosti měst. Někde přibývají stovky lidí, jinde mizí

Mezi města s největším přírůstkem se loni zařadilo Mýto, Město Touškov, Stod,...

Když nejsou byty, města vymírají. Když se naopak staví a ještě jsou ceny pozemků a bytů příznivější než v Plzni a okolí, obyvatele to přitáhne. Když se ale ve městě vyprázdní ubytovna, je město...

1. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Titul EY Světový podnikatel roku získali Mohan, Gajendra a Morrison z USA

1. června 2026  10:16

Místo milionů asi nedostanou na Mostecku nic. Tykač zvažuje poslat podporu jinam

Hrana lomu končí v těsném sousedství zámku Jezeří.

Starostům na Mostecku se pravděpodobně rozplývá šance na získání stovek miliónů korun na rozvoj obcí. Peníze jim měl darovat miliardář Pavel Tykač, jehož společnosti na Mostecku těží uhlí. Podle...

1. června 2026  10:12

URBIS 2026: Tři dny inovací, které mění fungování měst a obcí

1. června 2026  10:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hudební zázrak Justin-Lee Schultz na jubilejním 20. ročníku Jazz Open Ostrava

1. června 2026

Nejjedovatější houby na světě začínají růst právě teď i v Česku! Otrava se projeví až po 20 dnech

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

1. června 2026  9:56

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města.

Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...

1. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď nakreslil nový

Obnovený mural autora @Chemis na zdi ulice U Československého exilu v Praze 12 ...

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....

1. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem.

Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní na svém zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu vzniknout...

1. června 2026  9:52

5 pražských popravišť. Kde se obecenstvo rvalo o provaz oběšencův nebo kde kradli nebožtíky?

Údajné zobrazení popraviště U Bulhara na Žižkově. Autor si dal záležet, aby...

Po symbolech sedmadvaceti popravených českých a moravských pánů na Staroměstském náměstí šlapeme jako by se nechumelilo. Přitom krev tekla a oběšenci visívali i v místech, kde nás to ani ve snu...

1. června 2026  9:28

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

U Chlumce začíná stavba nového kruhového objezdu

1. června 2026  9:23

Nové TRADE NEWS vám představuje Kazachstán a Uzbekistán.

1. června 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.