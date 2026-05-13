U jezera Most se podruhé uskuteční největší drum & bassový festival na světě Let It Roll. Pořadatelé očekávají 20.000 návštěvníků. Oproti loňskému nultému ročníku u jezera se zlepší navigační systém a odbavení a rozšíří kemp. Na šesti pódiích vystoupí kolem 130 umělců z ciziny, dohromady jich bude kolem 250. Festival nabídne i audiovizuální show a doprovodný program. Zvýhodněné vstupenky mohou získat obyvatelé Mostecka. Novinářům to dnes řekli pořadatelé.
Areál se otevře 29. července a zavře 2. srpna. Pláž u jezera zůstane přístupná veřejnosti, rezidentům bude k dispozici parkoviště u kostela. Mostečané mohou koupit vstupenku za 1290 korun, standardní stojí 4700 korun. Loni této možnosti z 19.000 návštěvníků využilo 1200 obyvatel. Podmínkou pro všechny je věk nad 18 let. "Pódia budou orientovaná stejně jako v minulém roce se zvukovou aparaturou směrem od města. Loni jsme zavedli pozici zvukového koordinátora, který řešil stížnosti na hluk. Byly jich jen jednotky," uvedl provozní ředitel Jan Vondráček.
Ubytovat se lidé mohou v Mostě a okolí. Kapacita kempu bude 7000 lidí. Návštěvníci si mohou přivést vlastní stan nebo se využít postavený stan či obytný kontejner. Vybrat si mohou místo u svého automobilu či v části kempu, která je více zaměřena na třídění odpadu a udržitelnost. Na festivalu se znovu budou využívat pouze vratné kelímky a kompostovatelné nádobí z cukrové třtiny. "V roce 2017 se na festivalu vyprodukovalo 111 tun odpadu, loni to bylo 60 tun. Nepoužíváme brčka a jednorázový plast, zaměstnanci, kteří staví pódia, budou mít k dispozici hliníkové lahve na vodu. Podporujeme udržitelnou dopravu, v areálu budou mít návštěvníci k dispozici sdílená kola," uvedla manažerka Veronika Vrbová. Loni byly na místě solární panely, které se objeví v areálu znovu.
Jedním z hlavních umělců, kteří přijedou, je britské producentské duo Chase & Status. "Na scéně se pohybují přes 20 let a jedná se o špičky žánru a žijící legendy. Loni vyprodali halu pro 10.000 návštěvníků v Brně," uvedla ředitelka festivalu Mína Havlatová. Dalšími silnými jmény jsou podle ní Pendulum Live, Wilkinson, Netsky, A.M.C., Hybrid Minds, Modestep Live a další. Pódií bude šest, z toho tři krytá v podobě šapitó stanů a zůstane také stage na pontonu na vodě.
Do Mostu se loni přesunul festival z bývalého vojenského letiště v Milovicích. Ze zahraničí bylo 58 procent návštěvníků. "Oproti minulým letům klesá poměrně výrazně počet zahraničních návštěvníků, nejen těch, kteří létají přes oceán, a to s ohledem na situaci ve světě. Naopak přibývá tuzemských návštěvníků a lidí z východní Evropy," uvedl Vondráček. Prodáno je zatím 600 vstupenek.
Ohlasy na loňský nultý ročník festivalu v Mostě byly podle pořadatelů i města pozitivní. "Šli jsme do toho s velkým respektem. Pro Most to byla obrovská výzva a zároveň obrovské ocenění, vážíme si toho. Nasadila se vysoká laťka z hlediska spolupráce a teď největší výzvou je obhájit loňský ročník, který dopadl nadstandardně z našeho pohledu," uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).
Podle ekonomické analýzy, kterou organizátoři nechali vypracovat, činila útrata návštěvníků a pořadatele 283 milionů korun, přičemž nejméně 29 procent částky směřovalo subjektům v Mostě a okolí.