V Mostě se otevřelo výcvikové centrum pro pečovatele i nácvik domácí péče

Výcvikové centrum určené pečovatelům a lidem, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí, se dnes otevřelo v Mostě. Je ve 12. podlaží budovy Městské správy sociálních služeb (MSSS) v Barvířské ulici. V přijímací místnosti se zájemci dozvědí o asistenčních pomůckách, ve druhém pokoji je polohovatelné zdravotní lůžko a figurína. Součástí centra je i koupelna a toaleta. Novinářům to dnes řekl ředitel zařízení Luboš Trojna.
Potřeba výcvikového centra vznikla na základě zvyšujícího se počtu seniorů, kteří potřebují pomoc někoho dalšího. MSSS má asi 1000 žadatelů o místo v pobytové službě. "My jim dáváme vědět, že splňují parametry, ale nemáme místo. Teď jim můžeme dát vědět, 'stále nemáme místo', ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat,'" uvedl Trojna. V domácím prostředí lze využít i asistenční technologie, které například umí detekovat pád osoby z lůžka. "Tím pádem někam přijde notifikace a může se začít konat. V noci by třeba nebyla možnost to zjistit dřív než po několika hodinách," dodal ředitel.
Ve výcvikové místnosti budou vzdělávat pečovatele nebo rodiny a jiné blízké osoby fyzioterapeut, ergoterapeut a sociální pracovník. "Můžou se tu naučit výměnu inkontinenčních pomůcek, ošetření ran, koupel na lůžku nebo v koupelně, podávání stravy, polohování," řekla pečovatelka v sociálních službách Jana Gänslerová. Kromě toho se lidé dozvědí, jakou třeba mají zvolit inkontinentní či polohovací pomůcku, i o dalších zdravotnických pomůckách.
Mostecké centrum je jedním z pěti výcvikových center, která v Ústeckém kraji vznikají. Další budou v Chomutově, Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Vznikající centra jsou součástí projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji. Projekt je financovaný z operačního programu Spravedlivá transformace, vyjde asi na 230 milionů korun. Do projektu je zapojených 38 pečovatelských služeb, které zaměstnávají asi 500 pracovníků a ti se starají zhruba o 5000 lidí ročně. Nejnáročnější částí projektu je vývoj softwaru, jenž má pomoci s plánováním a evidencí úkonů i organizací práce v terénu. Centra budou pečovatelům pomáhat se systémem pracovat.