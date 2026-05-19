Vědci z ústecké univerzity vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela v Mostě

Tým z fakulty životního prostředí na ústecké univerzitě pomocí dronu naskenoval kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě známý přesunem kvůli těžbě uhlí. Vzniklo jeho digitální dvojče. Děkanský kostel posloužil vědcům pro testování nové technologie, kterou chtějí využít v příštích týdnech v centru Ústí nad Labem, kde chtějí zmapovat tzv. šikmý kostel či divadlo. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí univerzity Jana Kasaničová.
Cílem specializovaného týmu je vytvořit metodiku, jak s pomocí dronů a fotogrammetrie generovat 3D modely bez chyb a slepých míst. Mosteckou památku si odborníci vybrali záměrně, protože typově odpovídá ústeckým stavbám, ale stojí v otevřeném prostoru bez zástavby, trolejí a hustého zalidnění. Pro skenování si navíc vybrali pondělí, kdy je památka pro veřejnost uzavřená. "Právě kvůli bezpečnosti a eliminaci rizik jsme zvolili toto místo. Potřebujeme si v klidu vyzkoušet, jak se dron v blízkosti takto členité stavby chová, než se vydáme do ostrého provozu v centru města mezi lidi a auta," uvedl vedoucí projektu Dominik Brétt.
Největší výzvou pro tým je zajistit, aby model obsahoval každý detail fasády, sochy nebo římsy. Při manuálním řízení dronu je riziko chyby vysoké. "Metoda vyžaduje, aby byl každý objekt na kostele nafocen minimálně ze dvou úhlů. Pokud létáte takzvaně z ruky, hrozí, že některou část přehlédnete a v modelu pak vznikne díra," vysvětlil Jan Pacina, který na projekt dohlíží. Dron tak při testu řídí algoritmus. Pilot na něj celou dobu dohlíží. Vědci si před naskenování kostela nejprve vytvořili hrubý model, aby znali základní rysy objektu. "Díky tomu jsme vypočítali optimální trajektorii a dron teď létá sám tak, aby sbíral data co nejefektivněji," doplnil Brétt. Celý sběr dat trvá přibližně hodinu.
Práce v Mostě předcházela náročnějšímu úkolu v Ústí nad Labem. Univerzita na projektu spolupracuje s ústeckým magistrátem a jeho novým dronovým centrem. Ústí sice digitální model města má, ale u klíčových dominant naráží na jeho limity. "Ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v době původního snímkování pod lešením a ochrannými sítěmi. V městském modelu proto vypadá jen jako nevzhledná kostka. Chceme tyto části nahradit kvalitními daty," řekl Pacina. Podobně detailní dokumentaci plánují vědci vytvořit také pro budovu ústeckého divadla.
Drony zakoupilo Ústí nad Labem asi za 12 milionů korun. Slouží také strážníkům a městské společnosti Metropolnet. Stroje zakoupené díky dotaci chce krajské město využívat například i při výuce žáků a studentů.