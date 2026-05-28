Z jednoho obchodu ukradl 92 čokolád a 15 bonboniér

Všechny získané informace vyhodnotili a zjistili, že je má mít na svědomí jedna osoba.
„Netrvalo dlouho, aby si strážci zákona předvedli k výslechu 26letého muže z Lomu. Ten si na služebně převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger.
Nekalý zákazník si zřejmě oblíbil jeden z obchodů, kam se rád vracel. Zpravidla to bylo v ranních nebo dopoledních hodinách.
Návštěva prodejny probíhala vždy stejně. Odebral zboží z regálu, které nenápadně naskládal do svého batohu. S nezaplacenými produkty vykráčel kolem pokladny hlavním vchodem.
„Zajímavý byl sortiment, na který se podezřelý zaměřil. Muž měl odcizit 92 tabulek čokolád s různou příchutí a různých značek. Do batohu přihodil i 15 kusů bonboniér. V jednom případě se tam připletly i tři krémy nebo lahev alkoholu,“ dodal Krieger.
Postupně podle policistů tímto způsobem odcizil zboží za částku přesahující 12 tisíc korun.
„Zarážející bylo i to, že údajně všechno co nakoupil za pět prstů, snědl nebo použil. Snad mu dávka cukru a energie vydrží do soudního líčení, ze kterého může odejít až dvouletým trestem odnětí svobody,“ přiblížil policejní mluvčí.