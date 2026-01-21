V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

Jana Fuksová
  9:32
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je jeden z nejnižších v republice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úředníci začali v těchto dnech vyřizovat vůbec první žádost stejnopohlavního páru o adopci ve Zlínském kraji. Region je přitom silně věřící a počet registrovaných párů je čtvrtý nejnižší v zemi.

„Doba se ale posunula. Ani v našem kraji už lidé tolik neřeší, když někdo uzavírá registrované partnerství,“ konstatovala krajská náměstkyně pro sociální oblast Eliška Olšáková. „I ve Valašských Kloboukách jsme takovou svatbu měli a žádné pozdvižení to nevyvolalo. Bere se to jako fakt.“

Žadatelský pár teď čeká dokládání různých dokumentů, lékařských zpráv, potvrzení, výpis z katastru nemovitostí, informace o bydlení a podobně. Celý proces trvá zhruba rok a nebude se lišit od toho, který podle platné legislativy podstupují heterosexuální páry. Úřad zkoumá kromě jiného rodinnou, sociální a ekonomickou situaci páru.

Na nás oba volá táto. Pár gayů o předsudcích, péči i osvojení dítěte

„Krajský úřad posuzuje například schopnost řádně pečovat o dítě, bezúhonnost, zdravotní stav, spolehlivost, motivaci k přijetí dítěte, stabilitu vztahu, sociální prostředí a další,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. „Smyslem posuzování žádosti o náhradní rodičovství je zajistit, aby dítě, které už zažilo ztrátu nebo selhání péče, přišlo do rodiny, která mu dokáže dlouhodobě poskytnout bezpečí, stabilitu a porozumění.“

Ještě před několika lety se podle celoevropského průzkumu cítili gayové a lesby ve Zlínském kraji méně přijímaní svým okolím než v jiných částech republiky.

Ve Zlíně vznikl spolek Q prostor

Atmosféra ve společnosti se ale mění a LGBTQ komunita už se může opřít například o spolek Q prostor, který vznikl před třemi lety ve Zlíně. Je v něm zastoupená mladší i starší generace, spolek pořádá po celý rok různé akce, přednášky a setkání.

„Musím říct, že většinu času trávím v Brně, kde je situace pro nás přívětivější než tady. Je tam více barů a akcí, ale také organizací,“ prozradila Sára Vašičková, která je součástí Q prostoru.

Silná víra, menší města. Ve Zlínském kraji je málo registrovaných párů

„Tady jsme jen my. Určitě se to v posledních letech zlepšuje, myslím, že člověk z LGBTQ komunity může o své orientaci otevřeně mluvit, osobně mám třeba velmi vstřícnou rodinu, ale samozřejmě znám i opačné případy, kdy to lidé raději tají.“

Partnerství uzavřelo přes 40 párů

Komunita se rozrůstá, přibývají aktivity i spolupráce se zlínskou univerzitou. „Setkáváme se i tak s extremistickým chováním, kdy nám lidé na netu třeba píší nenávistné komentáře nebo nám při akci strhnou vlajku a vyhodí ji do koše,“ poukázala. „Pořád je to tady ale lepší než vedle na Slovensku.“

Naše děti mají dva tatínky. Jak žijí Češi, kteří vybojovali adopci u soudu

Oficiální informace o tom, kolik párů uzavřelo registrované partnerství, se nevedou. Ministerstvo vnitra tato data získává dotazováním matrik v jednotlivých městech. Z nich vyplývá, že do roku 2020, tedy za 14 let existence této možnosti, se ve Zlínském kraji zaregistrovalo 73 párů. Předloni jich bylo šest.

Loni už homosexuálové a lesby využili nového institutu partnerství, které pro ně přinesl nový zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry. Podle ministerstva vnitra uzavřelo partnerství v kraji do konce loňského srpna 40 párů.

Zájem o osvojení stoupá

I když jde o čtvrtý nejnižší počet mezi kraji, zájem výrazně stoupl. „Ne, že bychom byli spokojení se zněním zákona, protože to opět neznamená manželství. Ale mělo by být jednodušší například osvojení dítěte partnera,“ naznačila Vašičková.

Zákon se snaží přiblížit institut partnerství klasickému manželství. Například tím, že na rozdíl od registrovaného partnerství už jde o rodinný stav, takže se zapisuje do občanského průkazu a v rodině vznikají vztahy jako je švagr, tchán, zeť a podobně. A také usnadňuje osvojení dětí.

Stále sice dovoluje adopci pouze jednomu z partnerů, ale druhý už může jednodušeji požádat o tzv. přiosvojení dítěte partnera.

Sedmnáct tisíc na dítě je málo. Zájem o práci pěstounů klesá, říká odbornice

Během posledních pěti let si heterosexuální páry ve Zlínském kraji osvojily 48 dětí. Každý rok se na krajském úřadě sejde do deseti žádostí, loni jich bylo celkem sedm. Kraj ale vyřizuje i další formu náhradní rodinné péče, tedy pěstounství.

Na seznam k osvojení se dostalo 26 párů

Ze statistik je vidět, že zájem o pěstounství i osvojení v kraji stoupá. Zatímco v roce 2020 přijali úředníci 46 žádostí, předloni už jich bylo 54. Kraj musí páry nejdříve prověřit a posoudit jejich žádost a následně je teprve zařadí do evidence. V roce 2020 se na seznam dostalo 29 párů, loni 26.

Teprve z tohoto seznamu může kraj vybírat vhodné rodiče. „Předloni jsme pomohli zprostředkovat osvojení u devíti dětí do osmi rodin. Loni to bylo šest dětí do šesti rodin, navíc jedna rodina z našeho kraje si osvojila dítě z jiného kraje,“ popsala Ličková.

Co se týče pěstounské péče, přišlo do rodin 19 dětí v předminulém roce, v loňském 15.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)

V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...

21. ledna 2026  10:32

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:30

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, dnes čekají důležité zatěžovací zkoušky. Metropole ho staví od září 2022 a podle aktuálních informací by se měl veřejnosti otevřít v dubnu. Ještě v...

21. ledna 2026  10:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravští záchranáři za loňský rok evidují 116.764 výjezdů, dosud nejvíc

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři evidují za loňský rok 116.764 výjezdů, je to nejvíc v historii. Důvodem je nejen stárnutí populace, ale také to, že záchranáři často...

21. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Fujifilm představil instax mini Evo Cinema™ - hybridní instantní fotoaparát 3 v 1

21. ledna 2026  10:12

Ředitelství vodních cest chce veřejný přístav na Labi vlevo, navzdory studii i hluku

Obnovení provozu opravené lodě Arnošt.

Pokud stát prodlouží vodní cestu po Labi z Chvaletic až do Pardubic, nový veřejný přístav v krajském městě by vznikl na levém břehu. Předpokládá to vedení Ředitelství vodních cest. Ve hře jsou ale...

21. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026  10:02

Požár stavení na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun

PoĹľĂˇr stavenĂ­ na ÄŚeskobudÄ›jovicku zpĹŻsobil Ĺˇkodu za nÄ›kolik milionĹŻ korun

Požár stavení u Lišova na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun. Objekt začal hořet v úterý před 22:00, hasiči na místě stále zasahují....

21. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v Hliništi na Prachaticku, kde naměřili minus 23,6 stupně Celsia. Na ostatních...

21. ledna 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

21. ledna 2026  9:44

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.