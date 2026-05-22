„Běžný silniční provoz v naší obci je velký průšvih. Čím dříve dálnice bude, tím lépe,“ přeje si starosta Spytihněvi Vít Tomaštík.
V dopravních špičkách obcí projíždějí kolony aut. Situace se ještě zhoršila poté, co silničáři předloni otevřeli dálniční úseky z Babic do Starého Města a Moravského Písku.
„Provoz se poté citelně zvýšil. Situace je bohužel taková, že jediný scházející dálniční úsek mezi Přerovem a Bzencem je našich sedm kilometrů,“ zmínil Tomaštík.
Věří, že se po dokončení posledního úseku situace zlepší. Netroufá si však odhadnout, jak moc. V Babicích říkají, že doprava po otevření dálnice klesla až o 40 procent. A po dokončení celé D55 na území kraje by to mohlo být ještě více.
„Velká část zejména nákladní dopravy se přesune na D55. Tím pádem se uleví městu i stávajícím silnicím prvních tříd. Vidím velkou šanci na zlepšení dopravní situace,“ poznamenal starosta Napajedel Robert Podlas.
Uleví se přetížené cestě I/55
Zmínil, že když silničáři loni zprovoznili půlkilometrový úsek D55 s mostem přes řeku Moravu, i to pomohlo. Kruhová křižovatka na okraji Otrokovic už díky tomu nebývá tak přetížená.
Starostové vítají, že silničáři podali žádost o stavební povolení na poslední úsek. A těší se, až bude dokončený.
„Takřka každou stavbou, kterou děláme, odvádíme dopravu z měst a zpříjemňujeme je pro všechny,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Spytihněv teď na tom není dobře, ale musí vydržet. Pak to bude lepší a bezpečnější i pro řidiče,“ slíbil.
Spěchající řidiči pak nebudou riskovat při předjíždění kamionů na stávající přetížené cestě I/55. Na dálnici ušetří nervy i čas. Mělo by se tak stát do konce roku 2030, pokud vše půjde dobře.
Silničáři požádali o stavební povolení, do konce června chtějí vypsat soutěž na zhotovitele, s nímž hodlají podepsat smlouvu do konce roku. Mezitím budou provádět přípravné práce. Kromě shrnutí ornice a kácení zeleně i archeologický a pyrotechnický průzkum.
„Za druhé světové války se tam bombardovalo, protože je tam Fatra a dráha. Na většině úsecích D55 musíme dělat pyrotechnické průzkumy,“ nastínil Chudárek.
Předpokládané náklady jsou 9,5 miliardy korun, takže jeden kilometr vyjde na více než miliardu korun. I když se cena může díky soutěži ještě snížit, bude tento úsek patřit mezi nejdražší. Je to dáno tím, jak je navržený. Nešlo zde navrhnout prostý úsek dálnice, který jde po povrchu a vyhýbá se překážkám.
Dálnici budou u Spytihněvi chránit opěrné zdi 3 až 11 metrů vysoké, mezi nimi budou rozpěry. To proto, že jde o sesuvný terén. Cestáři tam navrhovali variantu na pilířích, obec však byla proti a prosadila si variantu v zářezu.
Na sloupech povede dálnice kolem Fatry v Napajedlích. Estakáda bude měřit 300 metrů. Pod ní bude silnice I/55, na níž vznikne nová okružní křižovatka mezi Fatrou a mostem do centra Napajedel. Vedle sebe by se obě cesty nevešly.
Autobusový terminál vyroste pod estakádou
Pod estakádou bude také nový autobusový terminál, který nahradí současné autobusové nádraží, a parkoviště pro zaměstnance Fatry jako kompenzace za zrušené parkovací plochy.
„Budeme tam dělat i pilotové stěny u řeky Moravy a podjezd pod dráhou. Překládají se inženýrské sítě,“ doplnil Chudárek. „Dálnice v zastavěném území je dražší než třeba cesta ze Semetína do Bystřičky, která vede v polích a její kilometr stojí 350 až 400 milionů korun.“
Celá dálnice D55 měří 100 kilometrů a teď je z ní podle Chudárka hotová přibližně polovina. Po jejím plánovaném dokončení v roce 2030 na území kraje budou cestáři pokračovat v budování dálnice D49 z Fryštáku do Lípy, Vizovic a dál ke slovenské hranici. Na rozdíl od D55 tam průběh přípravy i výstavby komplikují připomínky a žaloby ekologických spolků.
9. prosince 2025