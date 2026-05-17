Káva, maliny nebo citrusy? Studenti UTB vymýšleli nové chutě zdravých kaší

Řada z nich na univerzitě studovala, teď se na ni na pár hodin zase vrátili. Absolventi Fakulty multimediálních komunikací (FMK), Fakulty technologické (FT) nebo Fakulty managementu a ekonomiky (FAME) se stali pomyslným mostem mezi školou, studenty a soukromým sektorem. Pracují totiž ve slušovické rodinné firmě Topnatur, která vyrábí doplňky stravy a zdravé výživy, a rozhodli se studentům ukázat reálný svět podnikání.
„Studoval jsem na FMK, kde bylo propojení s praxí větší, ale setkával jsem se i se studenty, kteří takové možnosti neměli. Chceme jim proto ukázat, jak to v praxi funguje. Jsme lokální firma a napadlo nás se s nimi spojit a vytvořit něco společně, mohou tady vzniknout kombinace chutí, které by nás ve firmě určitě nenapadly,“ naznačil vedoucí marketingového oddělení firmy Marek Kos.
„Chtěli jsme pomoci současným studentům pochopit reálné fungování oboru,“ doplnila Lucie Ticháčková, absolventka FAME a CEO značky Topnatur.
Ibišek nebo čokoláda?
V rámci společného projektu se studenti dvou fakult zapojili do reálného vývoje zdravých kaší od prvotního nápadu až po finální podobu. Jde o limitovanou edici kaší, kterou pak firma uvede na trh jako součást oslav letošního výročí 30 let fungování.
Na FT se čtyři studentky a jeden student z magisterského programu biotechnologie rozhodli věnovat celý semestr vývoji nových kaší. Pracovali s různými surovinami, testovali kombinace chutí a hledali to nejlepší složení. Zástupcům firmy studenti nabídli 22 různých příchutí, u kterých použili například ibišek, pomeranč, čokoládu, kávu, maliny a podobně.
Šlo o kaše s rýžovým, ovesným nebo kaštanovým základem. Použili i netradiční suroviny jako kokosový cukr nebo jedlé květy.
Ze tří nejlepších vznikne limitovaná edice
Odborníci z nich pak vybírali tři nejlepší, které budou tvořit limitovanou edici. „Snažili jsme se vymyslet příchutě, které k sobě dobře půjdou, které na trhu ještě nejsou a budou lákavé pro zákazníky. Líbilo se mi zkoušet různé příchutě, protože v hlavě vypadá něco velmi dobře, ale jakmile se to dá dohromady, tak zjistíte, že to k sobě nejde,“ svěřila Lucie Hofírková, studentka magisterského programu Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie.
Zároveň však museli přemýšlet nad náklady na suroviny, obalové materiály, mzdy a režie, které se pak promítnou do ceny výrobku.
„Setkávají se pak s realitou, že ne vždy kaše, která má nádhernou surovinovou skladbu, může být prodejná a konkurenceschopná,“ upozornila Daniela Sumczynski z Ústavu analýzy a chemie potravin. „Je to ojedinělý projekt, protože studenti si tady propojují vysokoškolskou výuku s realitou a praxí od začátku do konce,“ poukázala.
Zdravé kaše jako vlajková loď slušovické firmy
Do spolupráce se zapojila také FMK, kdy studenti Ateliéru grafického designu navrhnou podle vybraných příchutí celé série kaší a budou pracovat s reálnými požadavky výroby.
„Pro studenty je to zásadní zkušenost. Musí respektovat legislativní pravidla, pracovat s technickými omezeními typu tisku a zároveň vytvořit vizuál, který obstojí v konkurenčním prostředí,“ upozornil Kos.
Pro slušovickou firmu, která zaměstnává zhruba 40 pracovníků, jsou zdravé kaše vlajkovou lodí, se kterou také začínala. V současné době nabízí asi dvacítku různých příchutí.
Tři finální příchutě i výsledný design obalů byly známy na konci dubna. Následovalo jejich dopracování a příprava výroby tak, aby se limitovaná edice mohla k zákazníkům dostat na podzim.