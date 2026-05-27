Tvoříme, nebo jen opravíme? Participativní rozpočet Zlína nabízí i pouhé rekonstrukce

Petr Skácel
  12:22
Na stezce mezi ulicí Zborovská a Boněckým rybníkem v Bartošově čtvrti si od jara jde zahrát šachy u nového stolku se čtyřmi místy a děti v ulici Mokrá se o letních prázdninách dočkají opraveného hřiště, jehož rekonstrukce začala v dubnu.

Jde o poslední přírůstky do seznamu investic, které v krajském městě vznikly díky projektu Tvoříme Zlín. Funguje od roku 2018 a obyvatelé jeho prostřednictvím vybírají, co má magistrát udělat. Město na to uvolňuje sedm milionů korun. Přihlášky pro letošní rok lze podávat do konce května.

Stav chodníků je v některých místech opravdu žalostný. Nejlepší by však bylo, kdyby o jejich opravách vůbec obyvatelé nemuseli hlasovat.

Kateřina Kotlovápředkladatelka návrhu

Chvályhodný nápad však provází i kritika. Stále častěji totiž kromě nových projektů a nápadů vyhrávají jen opravy a rekonstrukce. Stačí se podívat na výsledek loňského ročníku.

Mezi „velkými“ projekty, které stojí od 750 tisíc do dvou milionů korun, zvítězila oprava chodníku na mostě u nákupního centra na Čepkově. U „malých“ projektů (do 750 tisíc korun) byla první rekonstrukce a výzdoba zastávky MHD Křiby ve směru na Jižní Svahy.

„Základní myšlenka byla podle mě zlepšování vybavenosti, například hřiště nebo nové prvky. Teď ale Tvoříme Zlín supluje povinnost města a to jsou opravy chodníků, zastávek a podobně,“ uvedl na sociální síti zlínský obyvatel Tomáš Zapletal.

„Dejte chodníkům speciální sekci“

Stejný postřeh má Kateřina Kotlová, která patří k pravidelným účastníkům Tvoříme Zlín. Právě ona loni navrhla rekonstrukci chodníku na mostě na Čepkově. Dojde na ni od července do srpna a město za ni zaplatí 3,5 milionu korun s tím, že příspěvek z participativního rozpočtu činí 300 tisíc korun.

„Opravy chodníků jsou, bohužel, často v mých návrzích. Kudy chodím, tudy mapuji a stav chodníků je v některých místech opravdu žalostný,“ řekla Kotlová pro městský magazín.

V projektu Tvoříme Zlín zvítězila i oprava chodníku na mostě u nákupního centra na Čepkově. (květen 2026)
„O tom svědčí i rostoucí počet podobných návrhů v projektu Tvoříme Zlín. Myslím, že by projekt mohl mít speciální sekci věnovanou jen opravám chodníků, protože jinak se kreativnější návrhy často nedostanou k potřebné pozornosti a hlasům. Nejlepší by však bylo, kdyby o tom vůbec obyvatelé nemuseli hlasovat,“ dodala.

Opravy chodníků či zastávek se ve vítězných návrzích objevují pravidelně. Stačí následující výčet.


Rok 2024: rekonstrukce a výzdoba zastávky Křiby, revitalizace zastávky MHD Slunečná (směr do města) s graffiti výzdobou.

Rok 2023: rekonstrukce zastávky MHD Slunečná (směr z města) a její graffiti výzdoba. U zmíněných zastávek město odstraní stávající konstrukce a vybuduje nové. Práce mají začít příští rok a budou stát 12 milionů korun.

V roce 2022 zvítězila kultivace zastávky autobusové linky č. 33 Broučkova, rok předtím oprava chodníku v ulici Příkrá. Obě investice již jsou hotové.

Město ovšem změnu neplánuje. „Díky Tvoříme Zlín se udělaly mnohé krásné věci, nadchly mě například lavičky ve tvaru papírové vlaštovky na Gahurově prospektu. Podle mě tento projekt funguje,“ řekla radní Jana Bazelová, jež má Tvoříme Zlín na starosti.

„Lidé můžou sami navrhovat, co se jim líbí, nebo co chtějí změnit. Pokud chtějí například opravit chodník nebo zastávku MHD a dostanou dostatek hlasů, město jim vyjde vstříc,“ dodala.

Podle ní je chodník na Čepkově v tristním stavu a rekonstrukce mu pomůže. „Takových chodníků je bohužel více, ale město dělá jejich opravy podle plánů. Je možné, že občané si sami řeknou: navrhneme opravu a díky participativnímu rozpočtu to urychlíme,“ uvažuje.

I opravy podle radní přinášejí benefity

„Most k Čepkovu denně využívá spousta lidí, takže věřím, že tuto opravu obyvatelé ocení,“ nepochybuje Kotlová. „Až budou hotové práce, chodník bude konečně plně funkční, bez děr a nerovností. Naváže také na pěkně zrekonstruované plochy v okolí.“

I pouhé opravy podle Bazelové přinášejí benefity. Jako příklad uvádí projekt na odstranění staré zastávky MHD v České ulici na Jižních Svazích. Ten vyhrál už v prvním ročníku Tvoříme Zlín před osmi lety, zastávka ale na svém místě nadále stojí.

Nevzhledná a poškozená místa však nahradila profesionální streetartová tvorba. „Vypadá to moc pěkně a obyvatelé při dalších návrzích na opravy zastávek rovnou píšou, že by tam také chtěli street art,“ podotkla zlínská radní.

Celkovou opravu této zastávky radnice nechystá. „Na základě posouzení stavebně – technického stavu přístřešků zastávek MHD Česká bylo v minulosti rozhodnuto, že není nutno jejich odstranění a vybudování nových. Byly provedeny nezbytné opravy včetně plochy určené pro graffiti,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

